Simon-Emil Ammitzbøll-Bille var sur over ikke at blive partiformand efter Anders Samuelsen.

Derfor brugte han enhver lejlighed til at fremlægge holdninger, som han vidste, de andre folketingsmedlemmer i Liberal Alliance ville være uenige i.

Det oplyser en central LA-kilde med kendskab til forløbet til B.T.

»Sommergruppemødet var tilrettelagt for at gøre Simon-Emil glad. Men det lykkedes ikke,« siger kilden.

Sommergruppemødet fandt sted på Egelund Slot i Fredensborg 16. august, og her meddelte den nye LA-formand, Alex Vanopslagh:

»Det er slut med ultimative krav om topskattelettelser og bitre stridigheder med DF og andre partier i blå blok.«

Det er et klart opgør med Anders Samuelsens tidligere linje, som Simon Emil Ammitzbøll-Bille må have været enig i som partiets nr. to.

Tidligere økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille var imidlertid uheldig ved valget.

Ganske vist blev han selv valgt – i modsætning til sin formand og nære allierede, Anders Samuelsen, der røg helt ud af Folketinget. Men de øvrige i gruppen var mere enige med Henrik Dahl end tidligere, hvor han havde været i mindretal i gruppen med sit ønske om en hård, DF-agtig udlændinge- og integrationspolitik.

»I kan godt finde den gule bjælke frem, fordi jeg ønsker ikke at blive politisk leder af Liberal Alliance,« forklarede han pressen 7. juni.

Men bag denne udtalelse lå en skjult magtkamp, som han tabte og måtte nøjes med at blive gruppesekretær.

Han meldte sig ud af LA på Facebook tirsdag aften:

'Mit ønske har været, at vi skulle stille os frem som et moderne, positivt, liberalt parti, der fortsat kæmper for personlig og økonomisk frihed, men som tydeligere forstår værdien af forpligtende internationalt samarbejde, som i udlændingepolitikken har fokus på fairness og retssikkerhed, og som tager klimaforandringene alvorligt. At vi så at sige skulle være Jakob Ellemanns bedste ven, hver gang han måtte blive uenig med Inger Støjberg,' skrev Simon Emil Ammitzbøll-Bille på Facebook.

Ifølge B.T.s kilde har Simon Emil Ammitzbøll-Bille imidlertid, siden det mislykkedes for ham at blive formand, løbende taget emner op, han vidste, de andre i gruppen ville være uenige i.

Gruppen ville gerne beholde Simon-Emil Ammitzbøll-Bille, men kilden har oplevet det, som om han gjorde, hvad han kunne, for at blive smidt ud.

Det medførte så et brev til Alex Vanopslagh fra en række medlemmer af partiets hovedbestyrelse, herunder flere lokalformænd. Her beskrives Ammitzbøll-Bille som illoyal, og partitoppen varsles om, at afsenderne overvejer at indkalde til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde for at få ham ekskluderet.

Tirsdag tog han konsekvensen og gik selv.