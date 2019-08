Danmark har gennem længere tid arbejdet på at få Donald Trump til Danmark.

Mens danskerne og det nyvalgte folketing har holdt sommerferie, er et officielt statsbesøg af den amerikanske præsident Donald Trump i al hemmelighed blevet aftalt.

»Vi tager måske til Danmark. Vi overvejer det,« sagde Donald Trump 30. juli, da han blev spurgt til sine rejseplaner af en tv-journalist.

For mange danskere kom udtalelsen som en overraskelse, men i Udenrigsministeriet og Statsministeriet har statsbesøget været planlagt i et stykke tid. Det erfarer B.T. fra flere kilder i centraladministrationen.

Når Donald Trump sætter foden på dansk jord, er det første gang siden 1997, at en amerikansk præsident aflægger et officielt statsbesøg i Danmark.

Et amerikansk statsbesøg er den størst tænkelige officielle begivenhed, og det kræver en enorm koordination.

»Det er politikkens svar på at afholde en Champions Leauge-finale,« siger en kilde.

Tidspunktet afgøres i altovervejende grad af præsidentens kalender, men faktorer såsom afvikling af et dansk folketingsvalg og Dronningens andre forpligtelser spiller også ind.

Fakta: Amerikanske præsidenter på besøg i Danmark Barack Obama Barack Obama har to gange besøgt Danmark, men ingen af besøgene har været officielle besøg. I 2009 var den daværende amerikanske præsident og hans hustru, Michelle Obama, i København for at repræsentere den amerikanske by Chicago, da IOC skulle vælge værtsby for OL 2016. Her tog dronning Margrethe og prins Henrik imod det amerikanske præsidentpar på Christiansborg. Senere samme år deltog Obama i det internationale klimatopmøde, som blev afholdt i december 2009. George W. Bush 5. juli 2005 aflagde den daværende amerikanske præsident George W. Bush sammen med sin kone, Laura Bush, og deres datter, Jenna Bush, Danmark et officielt besøg. Der var dog ikke tale om et statsbesøg. Det var den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og hans hustru, Anne-Mette, som modtog Bush-familien, da den landede med Air Force One i Københavns Lufthavn. Herefter fløj Bush-parret med deres helikopter "Marine One" til Fredensborg Slot, hvor familien overnattede. Familien Bush blev modtaget af dronning Margrethe og prins Henrik. Om morgen 6. juli - på præsidentens 59-års fødselsdag - spiste parret morgenmad på Marienborg med tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og hans hustru, hvorefter der blev afholdt politiske møder og pressemøde. Bill Clinton I 1997 fik Danmark for første gang besøg af en amerikansk præsident, da USA's daværende præsident Bill Clinton landede i Københavns Lufthavn 11. juli. Under det officielle besøget holdt Bill Clinton blandt andet tale foran 80.000 danskere på Kongens Nytorv i København, hvor han takkede danskere for at kæmpe for fred i Bosnien, hvor danske soldater var på fredsbevarende missioner.

Statsbesøget er frugten af et diplomatisk arbejde, der begyndte, den dag Donald Trump blev valgt til præsident.

Gode forbindelser med USA er altafgørende for Danmark, og møder med den amerikanske præsident er en udenrigspolitisk topprioritet. Der er til alle tider en stående invitation til den amerikanske præsident om at komme til Danmark.

Donald Trump blev indsat som præsident 20. jaunuar 2017, og allerede 30. marts lykkedes det Udenrigsministeriet at arrangere et personligt møde i Det Hvide Hus mellem Donald Trump og Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V).

»Han er en vidunderlig mand,« sagde Donald Trump om den danske statsminister, der ved samme lejlighed inviterede Trump til Danmark.

USA's præsident, Donald Trump, giver hånd til Lars Løkke Rasmussen i det ovale værelse 30. marts 2017. REUTERS/Carlos Barria Foto: CARLOS BARRIA Vis mere USA's præsident, Donald Trump, giver hånd til Lars Løkke Rasmussen i det ovale værelse 30. marts 2017. REUTERS/Carlos Barria Foto: CARLOS BARRIA

Lars Løkke Rasmussen blev en af de første regeringsledere i verden, der mødtes med den nyvalgte præsident, og det var ifølge B.T.s kilder noget, man var meget stolt af i Udenrigsministeriet.

I efteråret 2018 fandt en række hændelser sted, som yderligere forbedrede Danmarks forhold til USA.

28. september blev Øresundsbroen og Storebæltsbroen lukket ned, og al tog- og færgetrafik indstillet, mens politiet jagtede en sort Volvo. Bilen viste sig at være uden relevans, men biljagten udsprang af en alvorlig sag, som fik store udenrigspolitiske konsekvenser.

Ifølge PET's opfattelse havde iransk efterretningstjeneste planlagt et attentat mod tre iranere i Ringsted. Iranerne menes at være medlemmer af seperatistbevægelsen ASMLA.

I kølvandet på den sag valgte Danmark at trække ambassadøren hjem fra Iran. Samtidig gik Danmark med udenrigsminister Anders Samuelsen LA) i spidsen for at få EU til at indføre sanktioner mod Iran. Det lykkedes 8. januar 2019, hvor EU vedtog sanktioner mod iranske efterretningsfolk og satte Irans Direktorat for Intern Sikkerhed på EU's terrorliste.

Danmarks hårde kurs mod Iran var noget, der blev bemærket på den anden side af Atlanten.

Da Anders Samuelsen i begyndelsen af februar besøgte USA, blev han mødt med åbne arme af Trumps sikkerhedsrådgiver, John Bolton.

»Danmark var ret lækkert på det tidspunkt. Det var let at få møder og telefonsamtaler i stand,« siger en kilde.

Great discussion with @anderssamuelsen today on Nord Stream 2, Russian aggression in the Black Sea, strengthening NATO, and cooperation in the Arctic. Appreciate Denmark’s leadership on Venezuela and Iran. pic.twitter.com/KXcIK2TGUA — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 7, 2019

Danmark havde vist sig som USA's ven – ikke bare over for arvefjenden Iran, men også over for Rusland. I en sag, hvor 24 russiske sømænd sad fængslet i Rusland, efter at deres skib var blevet tilbageholdt i Kertj-strædet, havde Anders Samuelsen presset på for at få EU til at vedtage sanktioner.

Da mødet var slut, udsendte John Bolton et tweet, hvor han skamroste Danmark.

På mødet med John Bolton blev der åbnet op for forhandlinger om, at USA kan udvide brugen af Thulebasen på Grønland, som er vigtig for USAs kontrol med de arktiske områder. Mange iagttagere peger på, at USA's interesser i Grønland er den vigtigste anledning til Trumps besøg.

Der ligger endnu ikke et program for Trumps to dage lange besøg i Danmark, men i en pressemeddelelse oplyser statsminister Mette Frederiksen (S), at hendes møde med præsidenten vil omhandle 'sikkerhedspolitik, arktiske spørgsmål' og derudover 'fremme af samhandel og investeringer'.