Det har undret flere, at den kontroversielle islamkritiker og advokat Rasmus Paludan endte med at afholde sin demonstration med planlagt koran-afbrænding på Blågårds Plads i hjertet af Nørrebro i København.

Egentlig var demonstrationen planlagt afholdt i Mjølnerparken, men på grund af en mystisk eksplosion i en varebil tidligere på dagen blev demonstrationen i sidste øjeblik flyttet til Blågårds Plads.

Ifølge politiet blev demonstrationen angrebet, hvorefter urolighederne brød ud. Kun to personer - inklusive Paludan selv - var mødt op.

På et tidspunkt fremgik det af pressens dækning, at det skulle være politiet, der havde anvist Blågårds Plads som et alternativ til afholdelse af demonstrationen, men det afviser politiet. I en e-mail til B.T. forklarer Københavns Politi, at pladsen var på Rasmus Paludans egen ønskeliste.

Chefpolitiinspektør hos Københavns Politi Jørgen Bergen Skov forklarer, at man som følge af den eksplosion, der fandt sted tæt på Mjølnerparken natten til søndag, og den usikkerhed, der var i forhold til motivet til sprængningen, valgte at påbyde Rasmus Paludan at afholde den planlagte demonstration et andet sted end i og omkring Mjølnerparken.

»Rasmus Paludan foreslog fem nye mulige lokaliteter. To af dem lå i nærheden af Mjølnerparken, og derfor blev han oplyst om, at disse var omfattet af påbuddet. Han valgte herefter at afholde demonstrationen på Blågårds Plads. Københavns Politi havde ikke på forhånd oplysninger, der kunne begrunde et påbud i henhold til politiloven om ikke at afholde demonstrationen på Blågårds Plads,« lyder det fra chefpolitiinspektør hos Københavns Politi Jørgen Bergen Skov.

Forklaringen bakkes op af Paludan selv:

»Jeg fik at vide - en time før jeg skulle demonstrere - at jeg ikke måtte demonstrere i Mjølnerparken. Så sagde jeg til politiet, at jeg ville demonstrere et andet sted, og gav dem fem andre steder på Nørrebro, jeg syntes kunne være relevante: fx Den Røde Plads, Dortheavej, Blågårds Plads og Sank Hans Torv. Et par af dem var ikke i orden med politiet, og så valgte jeg Blågårds Plads,« siger Rasmus Paludan.

Selvom demonstrationen blev meget kortvarig, fortryder Paludan ikke, at han valgte Nørrebro til sin protest:

»Set i bakspejlet ville vi stadig have valgt at demonstrere på Nørrebro. Der er behov for, at jeg er til stede, så længe det stadig er tilfældet, at vi ikke kan få lov at demonstrere, uden at folk udøver vold mod os,« siger han.

Paludan planlægger at vende tilbage til Blågårds Plads og demonstrere.