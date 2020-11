Allerede onsdag morgen stod det klart for Mogens Jensen, at han var færdig som minister.

Dødskysset kom fra Pia Olsen Dyhr, formand for SF, der gjorde det klart, at det måtte ende sådan.

Hvis ikke Mogens Jensen selv gik af som fødevareminister, ville SF sørge for det ved at udtrykke mistillid.

Det erfarer B.T.

Pia Olsen Dyhr (SF) gav onsdag morgen Mogens Jensen besked på at trække sig. Ellers ville hun sørge for, at det skete. Foto: Mads Claus Rasmussen

Radikale Venstre krævede også hans afgang.

Tirsdag aften tog politisk leder Sofie Carsten Nielsen kontakt til statsminister Mette Frederiksen og meddelte, at hun ikke kunne se, at Mogens Jensen kunne fortsætte.

SF og Radikale Venstre tog beslutningen efter at være blevet orienteret om minksagen tirsdag aften i Justitsministeriet.

Her fremlagde minister Nick Hækkerup hovedpointerne fra minkredegørelsen for støttepartierne.

Pia Olsen Dyhr har i løbet af onsdagen udtalt sig meget kritisk om sagen, og hun mener også, at departementchefen i Miljø- og Fødevareministeriet bør stoppe.