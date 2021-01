Et flertal i Folketinget er blevet enige om ordlyden af den tiltale, som Inger Støjberg skal forsvare sig mod i en kommende rigsretssag.

Det erfarer B.T.

Tiltalen centrerer sig om, at Inger Støjberg i sin tid som minister ulovligt og undtagelsesfrit adskilte ægtefæller og samlevende par indkvarteret i asylsystemet, hvoraf den ene var mindreårig.

Der skal i februar stemmes ja eller nej til, om Inger Støjberg skal for Rigsretten. Allerede nu tegner der sig et stort flertal for et ja.

Hos Støjbergs eget parti, Venstre, vil 32 medlemmer stemmer for en rigsretssag, mens ni vil stemme imod.

Formand Jakob Ellemann-Jensen vil stemme for.

»Jeg kan ikke leve med anklager om, at Venstre ikke kerer sig om lov og ret. Når sådanne anklager rejses, så skal de afklares, og der er ikke andre veje end en rigsretssag,« har han udtalt.

Støjberg mener, at Ellemann-Jensen inviterede resten af partierne til at rejse tiltale mod hende:

»Jeg er skuffet over, at det er min egen formand, Jakob Ellemann-Jensen, der inviterer resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag mod mig,« sagde hun.

Hun har erkendt »fejl« i sagen, men fastholder, at hun ville adskille parrene igen.

Det er langt fra sikkert, at hun fortsætter i Venstre.

»Den største mistillidserklæring, man kan give en kollega i Folketinget, er at rejse en rigsretssag. Det er også derfor, at jeg overvejer, hvad der skal ske.«

Folketingets partier er onsdag eftermiddag til møde i Landstingssalen på Christiansborg for at blive enige om de sidste detaljer.

Opdateres...