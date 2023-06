Det er almen kendt, at man ofte kan score sig en lønstigning, hvis man skifter job.

Og det er i den grad også tilfældet, hvis man tager skridtet fra dansk statsminister til generalsekretær for Nato.

Det skriver Finans.

Mette Frederiksen er, ifølge sig selv, ikke interesseret i jobbet, men hun er igen og igen nævnt som en af de varmeste kandidater. Hvis hun alligevel skulle ende med at udskifte kontoret på Christiansborg med Nato, kan hun også se frem til en solid lønstigning.

Den nuværende generalsekretær, norske Jens Stoltenberg, får ifølge det norske medie Nettavisen 200.233 kroner om måneden. Og lønnen stiger ganske flot hvert år, for i 2020 var månedslønnen 'kun' på 176.000 kroner.

Lidt hurtig hovedregning siger, at det giver en årsløn omkring 2,4 millioner kroner.

Til sammenligning må den danske statsminister tage til takke med 1,7 millioner kroner om året.

Torsdag udnævnte det tyske medie Handelssblatt Mette Frederiksen som favorit til Nato-topposten.

»I sidste ende kan Frederiksen være den kandidat, som alle kan leve med,« argumenterer de.

Også B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, peger på Mette Frederiksen som en af favoritter - men der er bestemt også andre om buddet.

»Det sikreste, man kan sige lige nu, er, det er helt tydeligt, at hun (Mette Frederiksen, red.) er i spil til den her toppost, og at hun også er – på nuværende tidspunkt – en af nogle stykker, som det kan blive.«

»Vi er ude i gætterier, og det er det helt store diplomati, der er i gang i forhold til diverse landes kandidater. Hun er helt klart i spil og også i en grad på nuværende tidspunkt, hvor ingen vil blive overraskede, hvis det bliver hende,« siger han.