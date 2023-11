Venstre har talrige gange meldt ud, at partiet var garant for, at borgerne kunne beholde flere af deres lønkroner til sig selv.

Med SVM-regeringens udspil i dag kan man nu endelig se i kroner og øre, hvad en typisk lønmodtager, der ikke rammer topskatten, får ud af, at Danmark har en SVM-regering fremfor bare en ren S-regering.

Svaret er cirka 67 kroner om måneden efter skat. Eller cirka fem liter økologisk inflationsramt letmælk.

Venstre anfægter dog præmissen for regnestykket med et par ikke uvæsentlige pointer. Det vender vi tilbage til.

Den skattetekniske forklaring er, at beskæftigelsesfradraget, som alle i beskæftigelse får glæde af, hæves med 11.400 kroner i SVM-regeringens udspil.

Men i valgkampen sidste år meldte Socialdemokratiet ud, at partiet gik til valg på skattelettelser på cirka fire milliarder kroner og en forøgelse af beskæftigelsesfradraget med 8.300 kroner.

Den liberale tænketank CEPOS har foretaget beregninger for B.T., som viser, hvad forskellen er på den rent socialdemokratiske skattepolitik og det udspil, som regeringen meldte ud i dag.

Og svaret er altså knap 67 kroner om måneden.

I forhold til regeringsgrundlaget, som Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne blev enige om at føre ud i livet, da de dannede regering, er forskellen cirka 58 kroner.

Hos CEPOS, hvor man som bekendt holder meget af skattelettelser, synes man ikke, det er prangende.

»Jeg synes ikke, at dagens udspil er en voldsom stigning i forhold til Socialdemokratiets eget udspil,« siger fungerende cheføkonom i CEPOS, Jørgen Sloth, som fortsætter:

»Jeg er dog glad for, at der kommer skattelettelser, som faktisk er ganske pæne. Men med det råderum, som vi har, så kunne de nemt være fordoblet. Det er jo et spørgsmål om politiske prioriteter, og jeg synes ikke skattelettelser er prioriteret ret højt.«

Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin, er dog vældig godt tilfreds med udspillet.

»Vi præsenterer de største skattelettelser i ti år. Det er noget, som de fleste kan mærke, og som er et tiltrængt skulderklap til arbejdende danskere,« siger han.

Morten Dahlin (V) mener at danskerne reelt får meget mere end 67 kroner om måneden ud af at Venstre er i regering. Ellers havde det nemlig været op til et rent rødt flertal, som ingen skattelettelser havde godkendt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Morten Dahlin (V) mener at danskerne reelt får meget mere end 67 kroner om måneden ud af at Venstre er i regering. Ellers havde det nemlig været op til et rent rødt flertal, som ingen skattelettelser havde godkendt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men det er jo knap 67 kroner om måneden efter skat …?

»Ja, men jeg synes, den præmis er forkert. Det er der tre årsager til,« siger Dahlin og fortsætter:

»For det første så får 280.000 danskere halveret deres topskat. Og 400.000 danskere skal betale mindre i topskat, end de skulle før,« siger Dahlin.

»For det andet så synes jeg, man skal se på, at den tidligere regering indførte skattestigninger hele tiden. Nu er vi kommet til, og nu falder skatten,« siger han.

»For det tredje så ville den politiske virkelighed være en anden, hvis der var dannet en regering på et rent rødt flertal. Uanset Socialdemokratiet så tror jeg ikke, at Enhedslisten og SF var gået med til skattelettelser,« siger Dahlin, som fortsætter:

»Derfor holder præmissen om de 67 kroner ikke i virkeligheden.«

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.