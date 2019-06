Selvom Anders Samuelsen er blevet smidt på porten af vælgerne, kan han se frem til lukrative eftervederlag og pensionsordninger.

Torsdag valgte Anders Samuelsen at gå af som politisk leder for Liberal Alliance. Det skete efter et folketingsvalg, hvor han ikke selv blev genvalgt, og hvor hans parti endte helt nede omkring spærregrænsen.

Men Anders Samuelsen forlader ikke Christiansborg tomhændet. Med sig tager han borgens næstmest lukrative fratrædelsesvilkår, der kun overgås af statsministerens.

Anders Samuelsen har været udenrigsminister i 30 måneder, og det udløser et ministereftervederlag på 115.454 om måneden før skat i 18 måneder. I alt får Anders Samuelsen 2.078.172 kroner i ministereftervederlag. Dertil kommer en særlig ministerpension på 126.586 kroner om året, som Anders Samuelsen får resten af livet, gældende fra når han fylder 67, ligesom han også har udsigt til pension fra sine år som medlem i Europa-Parlamentet.

Den nye trekløverregering under statsminister Lars Løkke Rasmussen (th) præsenteres på Amalienborg Slotsplads mandag d.28. november 2016. Udenrigsminister Anders Samuelsen (im).

Anders Samuelsens exit fra Christiansborg er historisk, vurderer B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

»Det er stærkt usædvanligt, at en siddende udenrigsminister ikke er blevet genvalgt. Jeg kan ikke komme i tanke om fortilfælde,« siger hun.

Ved folketingsvalget i 2015 stormede Liberal Alliance ind i Folketinget med 13 mandater, men i onsdags krøb partiet sig over spærregrænsen og fik fire mandater. Årsagen skal findes i Anders Samuelsens brudte valgløfte om at stå fast på markante skattelettelser, vurderer Søs Marie Serup:

»Vælgerne troede på, at han ville vælte Løkke, hvis ikke han fik skattelettelser på fem procent. I stedet valgte han ministerbilerne, og det er ikke lykkedes at rette op på det tab af troværdighed,« siger hun.

Anders Samuelsens søster, Mette Bock, har i 30 måneder fungeret som kultur- og kirkeminister for Liberal Alliance.

Beslutningen om at træde ind i regeringen betyder dog, at en række medlemmer af Liberal Alliance, foruden Anders Samuelsen, nu forlader Folketinget med særligt lukrative vilkår.

Undervisningsminister Merete Riisager, kulturminister Mette Bock og ældreminister Thyra Frank forlader alle Christiansborg, men de tager et par millioner med sig i vederlag og pension ligesom Anders Samuelsen. Fælles for dem er, at de er fungerende ministre indtil der dannes en ny regering, men at de som de eneste ministre ikke blev (gen)valgt til Folketinget onsdag.

Ligesom Anders Samuelsen har de siddet i 30 måneder og modtager derfor et ministereftervederlag på 104.958 kroner om måneden i 18 måneder, hvilket løber op i sammenlagt 1.889.247 kroner i eftervederlag.

Deres ministerpension lyder på 126.586 kroner årligt og vil blive udbetalt ved folkepensionsalderen. Det kan allerede nu blive aktuelt for afgående ældreminister Thyra Frank, der allerede inden folketingsvalget meldte ud, at hun ikke genopstiller.

Ældreminister Thyra Frank er blevet kritiseret for ikke at gøre nok for de ældre. Hun kan allerede nu hæve sin lukrative ministerpension.

Udnævnelsen af Thyra Frank og Mette Bock er blevet kritiseret af partifællen Henrik Dahl, der beskylder Anders Samuelsen for nepotisme:

»Partiet har jo fungeret på den måde, at der har været et A-hold og et B-hold. A-holdet har bestået af Anders' familie og venner; altså søsteren og Thyra Frank og sådan nogle, hvor man kan sige, at deres væsentligste kvalifikationer er at være venner med Anders,« siger Henrik Dahl til Radio24syv.

Af de tidligere LA-ministre er det kun økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll og transportminister Ole Birk Olesen, der er blevet genvalgt til Folketinget.

Ministrenes eftervederlag bliver modregnet deres eftervederlag som folketingsmedlemmer og hvis de bliver ansat inden de 18 måneder er gået, vil lønnen blive modregnet.