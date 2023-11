Det er kun gået én vej med Venstres meningsmålinger siden det ellers katastrofale resultat ved folketingsvalget sidste år.

Måling efter måling kan partiet se sig selv indkassere det ene mere pauvre resultat efter det andet, og også SVM-regeringen er historisk upopulær blandt vælgerne.

En ny måling løfter nu sløret for, hvor mange af dem, der stemte på Venstre ved det seneste folketingsvalg, der ønsker, at partiet træder ud af regeringen inden for det næste halve år.

Spørgsmålet om regeringsexit deler Venstre-vælgerne over i to nogenlunde lige store dele.

34 procent er helt eller delvist enige i, at Venstre skal sige farvel til regeringssamarbejdet, mens 38 procent er helt eller delvist uenige i, at Venstre bør forlade regeringen inden for de næste seks måneder.

SE MÅLINGEN HER Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Venstre skal efter min mening træde ud af SVM-regeringen inden for de næste seks måneder Helt uenig: 23% Delvist uenig: 15% Hverken enig eller uenig: 19 % Delvist enig: 14 % Helt enig: 20 % Ved ikke: 9 % Kilde: YouGov for B.T. 706 danskere, der stemte på Venstre ved folketingsvalget i november 2022, har svaret i perioden 27. oktober - 3. november 2023. Den maksimale usikkerhed i målingen er plus/minus 3,7 procentpoint.

»Der er i hvert fald ikke lige nu og her nogen stor forventning om, at Troels Lund Poulsen skal hive Venstre ud af regeringen,« lyder det fra B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

»Omvendt bliver han lige om lidt formand for et parti, der står så dårligt i målingerne, at det bliver forventet af ham, at han får leveret mere opbakning ganske hurtigt,« siger han.

Lige nu håber man i Venstre på, at vælgerne inden alt for længe vil kvittere for de resultater, som Venstre har fået igennem i regeringenssamarbejdet, blandt andet de skattelettelser for 6,75 milliarder kroner, der blev præsenteret i sidste uge.

Læs også Troels Lund Poulsen nægter at kræve svar fra Mette F. om spionskandale

»Hvis det ikke sker, vil der med al sandsynlighed kommet et pres på Troels Lund Poulsen for, at nu må han handle. Her kan han ikke så forfærdeligt meget andet end at begynde overvejelsen om at trække Venstre ud af regeringen,« siger Henrik Qvortrup.

Dermed ikke sagt at det bliver inden for de næste par måneder, at den løsning vil komme i spil, men Europa-Parlamentsvalget i sommeren 2024 kan blive et fingerpeg om, hvornår det kan ske.

»Hvis Venstre får et rigtig dårligt valg her, vil det være med til at lægge yderligere pres på Troels Lund Poulsens om, at nu må han altså gøre noget mere drastisk,« siger Henrik Qvortrup.

Omvendt bliver det næppe den ellers stærkt omdiskuterede og flere steder i Venstre-baglandet direkte forhadte regeringsplan om at indføre en CO₂-afgift på landbruget, der vil få Venstre-korthuset til at ramle og ende med at Venstre forlader regeringen, vurderer Henrik Qvortrup.

»Det vil simpelthen være for underligt for ham at gøre på den baggrund. For den afgift står nu engang i det regeringsgrundlag, som Troels Lund Poulsen nu engang selv har været med til at skrive,« siger han og fortsætter:

»Skulle man endelig finde en kattelem til at komme ud, kan man argumentere for at FE-sagen er et bedre bud. Her kunne Venstre stå fast og sige, at man står fast på nogle principper og forlanger den tilbundsgående undersøgelse af sagen, for den får man ikke, mens Venstre sidder i regering.«

Venstres landsmøde løber af stablen i Herning lørdag og søndag den kommende weekend, og du kan følgende med i vores live-dækning her på B.T. fra kl. 9 lørdag morgen.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.