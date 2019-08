Partiet først. Fuld loyalitet. Ellers vanker der med både krabask, damptromle og bidske hjørnetænder.

Venstres nestor, Claus Hjort Frederiksen, var for år tilbage hovedarkitekten bag partiets store transformation fra det traditionelle liberalistiske Venstre til et bredt favnende og moderne folkeparti.

Dengang var han partisekretær, som – når han selv fandt det nødvendigt – kunne sætte egne folk eftertrykkeligt på plads. Ofte ved brug af 'den pædagogiske granrafte'.

Metoden har den nu 71-årige Claus Hjort på ingen måde glemt.

Hans verbale frontalangreb på Venstres næstformand, Kristian Jensen, både under og efter weekendens sommergruppemøde på Kragerup Gods på Vestsjælland er opsigtsvækkende og fortæller nådesløst om et parti i disharmoni, hvor knivene ikke kun kommer forfra.

Men det er også en 'Claus Hjort Classic', som en kilde i Venstre betegner det.

Claus Hjort Frederiksen lagde ikke fingre imellem og forlangte bag den lukkede dør Kristian Jensen afsat som gruppeformand. Ligesom han vil have ham afsat som partiets næstformand.

Efterfølgende gik han også offentligt ud på sin Facebook-profil og undsagde Kristian Jensen, da han erklærede det delte Venstre-formandskab ophævet.

At betegnelsen delt formandskab har været betydeligt mere af navn end af gavn, er en anden sag.

Men det har efterladt Kristian Jensen, som var han en groggy bokser, der lige er kravlet ned fra ringen efter at have gået et par omgange for mange.

Søs Marie Serup, B.T.s politiske kommentator, siger om Claus Hjort Frederiksens stil:

»Claus Hjort har en ufattelig enmands-tyngde, som ingen andre har i Venstre. Han er på en måde selve partiets sjæl. Der er ikke mange, som har og har haft mod og mandshjerte og 'røv i sine bukser' til at gå ud og tage de rigtigt svære valg. Og det gælder både internt og eksternt.«

»Han har været manden, der svingede krabasken, og blev jo indimellem også kaldt for Dolph efter den blå flodhest, hvis kampråb er 'død ved kølle'. I dag har han en anden rolle i partiet og var gået lidt væk fra det der, men nu er det, som om han lige har fået sat nye batterier i. For der er jo ikke bare tale om en almindelig irettesættelse. Det her er udtryk for, at han virkelig mener, der er et afgørende slag, der skal tages. Noget, der i dén grad ligger ham på sinde,« siger Søs Marie Serup.

Erik Holstein, politisk kommentator for Altinget, siger:

»Claus Hjort har været fuldstændig afgørende for Venstres strategi gennem i hvert fald 25 år, så på den måde har partiet meget at takke ham for. Netop partiet er det, der først og fremmest kendetegner ham. Han bryder sig absolut ikke om opgør mod den siddende formand.«

»Allerede på valgaftenen gjorde han det klart, at det er Lars Løkke, som sidder for bordenden. Det kunne vi jo også se under Løkkes selv mest håbløse bilagssager: Der beskyttede Hjort også formanden med alt, hvad han havde,« siger Holstein.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Han giver et billede på Venstre-nestorens direkte og til tider brutale stil, når eller hvis han finder det nødvendigt.

»Han har en folkelighed i sig og kan til tider være enorm morsom og jovial. Men han kan i den grad også være en 'dræberhund' og en grævling, der bider igennem, til det knaser. Det har han ingen problemer med. Og slet ikke hvis det handler om partiet.«

Erik Holstein er som de øvrige, B.T. har talt med, ikke i tvivl om, at Claus Hjort Frederiksens bandbulle mod Kristian Jensen på forhånd har fået Lars Løkkes velsignelse:

»Jeg kan slet ikke forestille mig, at et angreb som det her er sat i gang, uden at Løkke har været orienteret og nikket til det,« siger han.

Det er ikke kun Venstres næstformand, Kristian Jensen, der har udtrykt skepsis overfor et regeringssamarbejde henover midten. Samtlige partier afviste samme mulighed efter Folketingsvalget 2019. Vis mere

Hvilket også er det klare indtryk fra et medlem af Venstres folketingsgruppe. Kilden, som deltog i det interne møde fredag under sommergruppemødet, bekræfter over for B.T., at Lars Løkke Rasmussen ikke selv tog ordet med indvendinger, da Claus Hjort læste op fra et forberedt talepapir og krævede, at Kristian Jensen bør trække sig fra sin plads som gruppeformand.

»Cirka tre fjerdedele af gruppens medlemmer sagde, at de fandt Kristian Jensens udtalelse i Berlingske med kritik af Løkkes udtalelse om en SV-regering utilfredsstillende og klodset. Kun Claus Hjort opfordrede direkte Kristian Jensen til at gå af som gruppeformand,« siger kilden, der ønsker at være anonym.

Erik Holstein mener dog ikke, det på trods af brutaliteten vil lykkes at få Kristian Jensen skubbet ud.

»Intet er jo sikkert, men et ædrueligt bud er, at både Løkke og Jensen sidder på de poster, de gør nu – også efter landsmødet i november,« siger han.

Politisk kommentator Jarl Cordua, som har en fortid i Venstre, har selv oplevet at få frisuren blæst bagud, når 'Hjorten' rullede sig ud.

»Jeg kalder ham ‘Vogter af den hellige gral’. Og det kan være både godt og skidt. Han kan indimellem være meget firkantet. Hvis man ikke er enig med Claus, bliver man kørt over. Så er han en damptromle. Alt, hvad der står i vejen, bliver mast. Han reagerer ikke som et præcisions-missil. Han tromler bare ned,« siger Jarl Cordua.

Også han er fuldt overbevist om, at Venstre-nestorens frontalangreb på Kristian Jensen er noget, Hjort ikke er alene om at stå bag.

»Når han agerer, som han har gjort her, så er det på vegne af Lars Løkke. Det kunne jo dårligt skjules. Det er fuldt koordineret med Løkke,« mener han.