Nu siger vælgerne fra. Fredagens vælgermåling fra Megafon er et slag i ansigtet for Mette Frederiksen oven på en uge, som de færreste nok vil glemme.

På lige godt tre uger er Socialdemokratiet faldet fra 24,6 til 21,7 procent. Knap tre procent. Samtidigt er der pludselig flertal til blå blok, hvis altså Moderaternes Lars Løkke Rasmussen ser blåt i stedet for rødt.

Spørger man B.T.s politiske kommentator, så er der ikke megen tvivl om hvorfor.

»Det er vælgernes reaktion på Minkkommissionens rapport og selve håndteringen af den. Her står det efterfølgende pressemøde som et symbol på, at Mette Frederiksen ikke tager ansvaret på sig,« siger Søs Marie Serup.

Mette Frederiksen har beklaget overfor minkavlerne, som har mistet deres levebrød og hun »har taget rapportens konklusioner til efterretning,« men det er ikke lykkedes nogen i den danske presse at få Mette Frederiksen til at nævne en eneste fejl, som hun selv mener hun har begået i håndteringen af Minksagen.

Heller ikke selvom Minkkommissionen beskrev, at der var tale om »klart lovbrud« og at statsministeren bidrog til »grov vildledning« af ikke bare minkavlere, men hele den danske befolkning.

»Det ville være klogt af hende, at lave et større interview efter sommerferien om at hun har set på sin egen ledelsesstil og at der er ændringer på vej. I mange områder er der også danskere, som vil have en undskyldning. Faktisk ville alle former af at påtage sig ansvar hjælpe Mette Frederiksen,« siger Søs Marie Serup, som fortsætter:

»Men jeg tror ikke det kommer til at ske. Jeg tror ikke, hun vil lave sådan et interview. Hun kommer heller ikke til at sige undskyld. Det tror jeg hun ser som et svaghedstegn,« forklarer Søs Marie Serup.

Der er en kerne af socialdemokratiske vælgere, som sandsynligvis aldrig vender Mette Frederiksen ryggen. Kernevælgerne, der ser Mette Frederiksen som en enormt dygtig og handlekraftig leder, som passede på Danmark under coronakrisen.

»Dem som hun har mistet og stadig risikerer at miste er for eksempel de gamle Dansk Folkeparti tilhængere, som bor i de områder, som man måske kan kalde »minkland«. Derudover er det storbyvælgerne, som har et problem med hendes forvaltning og med retssikkerheden. Dem var hun dygtig til at trække til sig ved sidste valg, men nu smutter de,« siger Søs Marie Serup.