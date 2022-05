Sjúrður Skaale, som er folketingsmedlem for Javnaðarflokkurin, stemmer ikke i sagen om Claus Hjort Frederiksens immunitet.

Det har han netop nu fortalt til B.T.

»Jeg står jo i en meget speciel situation, som medlem af Folketinget for Færøerne. Det er en meget intern dansk sag. Den vedkommer ikke mig og Færøerne. Det rimelige ville være, at det er en beslutning, som de danske parlamentarikere tager,« siger Sjúrður Skaale.

Løsgænger Orla Østerbye oplyser til B.T., at han vil stemme imod, at Claus Hjort Frederiksens immunitet ophæves.

Det betyder, at der ikke kan skabes flertal for ophævelse af immuniteten.

Dermed er nu 90 mandater i Folketinget, der vil stemme imod, at Claus Hjort Frederiksens immunitet ophæves. Omvendt er der 67 mandater, der har meldt ud, at de stemmer for.

De Konservative har her til formiddag valgt, at de ikke vil stemme for at Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet ophæves.

»Jeg har indstillet til, at i sidste ende der hverken kan eller vil jeg bede folkevalgte medlemmer af Folketinget om at stemme for noget, de ikke ved,« siger Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, efter et gruppemøde torsdag.



Claus Hjort Frederiksen, som er tidligere forsvarsminister for Venstre, har omtalt et samarbejde mellem den amerikanske efterretningstjeneste NSA og Danmark om aflytning af digitale kabler i Danmark.

Samarbejdet har flittigt været omtalt i pressen tidligere og indgået i en debat om, at tidligere forsvarsminister Trine Bramsen hjemsendte fem centrale medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste – herunder den øverste chef Lars Findsen – hvilket Claus Hjort Frederiksen på det skarpeste kritiserede.

Claus Hjort Frederiksen har selv udtalt, at han mener, sigtelsen mod ham kommer direkte fra regeringen, i hvad han mistænker er en politisk hævnakt.

