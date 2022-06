Lyt til artiklen

Før i tiden inviterede Dansk Folkeparti på helstegt pattegris og dertilhørende fadbamse, når de skulle fejre den ene succes efter den anden.

Men denne sommer er der ikke mange havefester – i stedet er det blevet til en hård kamp for overlevelse.

Fredag morgen nåede DFs krise nye højder, da Kristian Thulesen Dahl annoncerede, at han forlader DF ved næste valg.

»Det kommer dog ikke som nogen overraskelse, at han forlader Dansk Folkeparti efter alle stridighederne. Men det er alligevel et hårdt nyreslag for DF, og det kommer sandsynligvis til at sætte gang i en kæderække af udmeldelser i baglandet,« siger B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard.

Alene de seneste to uger er det strømmet ind med udmeldelse fra lokalformænd og andre tillidsvalgte i DF-baglandet.

Efter Kristian Thulesen Dahls annoncerede exit har DF-veteranen Søren Espersen også meldt ud, at han overvejer sin fremtid i partiet.

»Hvis Søren Espersen også melder sig ud, og Inger Støjberg stifter et konkurrerende parti, så kan denne sommer blive starten på enden for Dansk Folkeparti. Kampen om stemmerne på højrefløjen bliver så hård, at der måske kun er plads til to partier,« siger Anders Leonhard.

»Så er spørgsmålet, om det bliver Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige eller et muligt Inger Støjberg-parti, der trækker det korteste strå,« siger han.

Han kalder det en 'overraskelse', hvis Inger Støjberg ikke snart stifter et parti.

»Et nyt Støjberg-parti kan blive sparket ud over kanten for DF. Messerschmidt kæmper for livet lige nu, og han har næppe tid til lang sommerferie,« afslutter B.T.s politiske redaktør.

Kristian Thulesen Dahl forklarer, at hans bæger flød over, da Morten Messerschmidt gik i pressen og talte åbent om, hvilke ordførerskaber Kristian Thulesen Dahl var blevet tilbudt for at lægge stridighederne på hylden.