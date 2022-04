Socialdemokratiet flirter med ideen om at lukke for de fynske alkoholhaner tidligere på natten. I hvert fald i Odense.

En idé som flere unge politikere, som B.T. tidligere har beskrevet, ikke er vilde med

Nu viser tal fra Fyns Politi, at hele 38 beværtninger ville blive ramt, hvis Socialdemokratiets idé ender med at blive til virkelighed.

Der er nemlig 38 bevillinger til klokken 05.00 i Odense.

Formanden for bevillingsnævnet i Odense Kommune, Maria Brumvig (S), har i et interview til Jyllands-Posten sagt, at det »er en interessant idé at afskaffe« netop de sene bevillinger.

»Der er ingen tvivl om, at det ville være katastrofalt for dem. Det ville være at fjerne deres levebrød,« siger formanden for Restauratørforeningen For Fyn Og Øerne, Bjørn Hentze, til B.T.

Til Jyllands-Posten gjorde byrådspolitikeren Maria Brumvig det dog også klart, at det, der er afgørende for, om ideen bliver til virkelighed, er, at repræsentanterne for restaurant- og natteliv tilslutter sig ideen.

Bjørn Hentze siger til B.T., at han som udgangspunkt synes, at det er en dårlig idé at indskrænke åbningstiden.

»Men vi er selvfølgelig åbne for en dialog om for og imod. Jeg synes dog, at der findes mange andre greb og værktøjer, som man skal se på først, inden man går så langt.«

Den socialdemokratiske borgmester, Peter Rahbæk Juel, og hans konservative kollega i By- og Kulturforvaltningen, Søren Windell, har dog også lagt op til en mere generel diskussion af, hvordan man gør nattelivet tryggere.

»Mig bekendt sker der ikke meget vold inde på selve diskotekerne. Der har vi kontrollerede forhold og professionelle folk til at håndtere sagerne. Det betyder dog ikke, at vi bare skyder dialogen til side,« siger Bjørn Hentze.

Han påpeger også, at noget af den forskning, der viser, at der var markant lavere vold i nattelivet under coronanedlukningerne ikke er nok at træffe beslutninger ud fra.

Der skal mere viden på banen.

»Analyserne fra coronatiden er lavet på nogle forudsætninger, der ikke siger så meget om, at nattelivet er skyld i volden, men mere om, at folk overhovedet mødes,« siger formanden for Restauratørforeningen.

Ifølge B.T.s oplysninger, så kommer snakken om eventuelt at skære i bevillingerne i kølvandet på, at bevillingsnævnet i forvejen står over for at skulle revidere bevillingsreglerne i kommunen.

Her er de såkaldt særlige alkoholbevillinger – også kaldet natbevillingerne, fordi de ligger ud over den almindelige alkoholbevilling til klokken 02.00 – altså i spil.