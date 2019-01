S har magten i fire af fem regioner, men mener alligevel, at nationale krav til fødselsforhold er nødvendige.

Alle nybagte mødre skal have mulighed for at blive to dage på hospitalet. Det budskab sender Socialdemokratiet i øjeblikket ud til vælgerne i annoncer prydet af et foto af partiformand Mette Frederiksen og en smilende kvinde med et barn.

Og det skal forstås sådan, at partiet vil indføre nationale krav om, at alle fødende - ikke bare førstegangsfødende - skal have lov til at blive indlagt på et barselshotel for at komme sig efter fødslen og få gang i amningen.

Det fortæller sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S).

- Det er en falliterklæring, at der ikke er penge i regionerne til, at man som nybagt mor eller ny familie ikke kan blive på et barselshotel, hvis man føler, at man har behov for det, siger Flemming Møller Mortensen.

Socialdemokratiet sidder på formandsposten i fire ud af fem af landets regioner. Men både i S-ledede Region Hovedstaden og i Region Nordjylland er der fødesteder, hvor de barslende som udgangspunkt sendes hjem, hvis fødslen ellers har været ukompliceret.

Det er fuldt sundhedsfagligt forsvarligt, mener Ulla Astman, der er socialdemokratisk regionsformand i Region Nordjylland.

- Nogle vil gerne hurtigere hjem, og det kan de komme med rigtig god støtte, hvor de kan komme ind i ambulatoriet, eller de kan få telefonisk hjælp, så de kan være trygge, siger hun.

- Hvis alle skal have et tilbud om at kunne blive, er der behov for, at der følger flere penge med, siger Astman.

Region Midtjylland, der har socialdemokraten Anders Kühnau som formand, lader alle de nybagte mødre blive liggende i to dage, hvis de ønsker det. Men det gælder kun førstegangsfødende.

- Især nybagte mødre har brug for omsorg og for at få en indføring i amning. Det er noget andet med andengangsfødende. Så det er fornuftigt, at S sætter fokus på, at der skal være de ressourcer, der skal til, siger Kühnau.

Når det er sagt, betoner Kühnau, at han "ikke kan forestille sig andet", end at det fortsat vil være op til regionerne selv at bestemme serviceniveauet.

- Det er en rød tråd i Socialdemokratiets politik, at vi ønsker mere decentralisering, siger han.

Men Flemming Møller Mortensen slår fast, at S vil stille nationale krav om forholdene for de barslende.

- Christiansborg stiller rigtig mange krav til regionerne. Det gør vi på kræftområdet, på hjerteområdet og hvad angår praktiserende læger. Vi mener, at det er rigtigt at sige, at man overalt i Danmark skal have mulighed for at blive på et barselshotel op til to dage, hvis man synes, at det er det rigtige.

- Vi skal selvfølgelig sørge at sende pengene med ud, understreger han.

Flemming Møller Mortensen har ikke tal for, hvad forslaget om barselshoteller vil koste. Men det er en del af Socialdemokratiets sundhedsudspil, der indeholder initiativer for 1,25 milliarder kroner om året.

/ritzau/