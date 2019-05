Socialdemokratiet vil etablere modtagecentre uden for Europa for at stoppe spontane asylansøgere.

Danmark kan tage kvoteflygtninge igen, når der er etableret et asylsystem med modtagecentre uden for Europa, som kan stoppe spontane asylansøgere.

Det siger Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, under præsentationen af partiets valgudspil på udlændingeområdet.

- Fordelen ved at få stoppet den spontane asylansøgning i Danmark og få den flyttet til nærområderne er, at vi vil kunne basere vores hjemlige asylsystem på kvoteflygtninge, siger Mette Frederiksen.

- Indtil det system kommer i stand, så har vi en anden situation, og der har vi sagt, at der er grænser for, hvor mange vi kan modtage.

Danmark har ikke taget imod kvoteflygtninge det meste af 2016, i 2017 og 2018. Danmark har i mange år modtaget omkring 500 kvoteflygtninge om året.

/ritzau/