EU's budget for de næste syv år skal forhandles. Regeringen ønsker mindre støtte til rige regioner.

Rige regioner, herunder i Danmark, bør fremover ikke få del i millionstøtte fra EU til egnsudvikling.

Det mener regeringen ifølge Jyllands-Posten.

Skæres der i støtten til de rigeste regioner, vil det også ramme Danmark. Her har den blandt andet skabt grøn byudvikling i Næstved og sikret kulinariske satsninger i Sønderjylland.

Forslaget kan blive en del af vejen mod et kompromis om EU's nye syvårige budget. Det vil statsminister Mette Frederiksen (S) forsøge at indgå med sine 26 kolleger i EU torsdag.

Forslaget fremgår af et regeringspapir, der er præsenteret for andre EU-lande. Flere er positive, skriver avisen. Den noterer ikke, hvilke lande der er tale om.

Pengene fordeles via social- og regionalfonde for at løfte de fattigste egne af Europa. De udgør omkring 2800 milliarder kroner i det seneste forslag. Det udgør omkring en tredjedel af EU's udgifter.

Regeringen vil fjerne de cirka 253 milliarder kroner, der går til de rigeste regioner. Danmark står til at modtage 600 millioner kroner, og det er uvist, hvor mange af de penge forslaget eventuelt vil ramme.

Det har ikke været muligt for Jyllands-Posten at få et interview med finansminister Nicolai Wammen (S), der dog i en mail understreger, at der skal spares for at holde EU's budget i ro.

Det er Danmarks mål i budgetforhandlingerne.

- Behøver man for eksempel bruge 34 milliarder euro på EU's rigeste regioner under samhørighedspolitikken, når samhørighedspolitikken egentlig bør fokuseres på de fattigste områder i EU? Vi er nødt til at kigge grundigt efter, hvor vi kan prioritere bedre, skriver han til avisen.

