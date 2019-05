For første gang sætter Socialdemokratiet et delmål for udslip af drivhusgasser i 2030.

For første gang definerer Socialdemokratiet et mål for, hvor meget Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med i 2030.

Til den tid skal udledningen være reduceret med 60 procent i forhold til 1990, der er FNs basisår. Det skriver Politiken.

Det nye mål vil partiet skrive ind i en ny klimalov og gøre bindende for den til enhver tid siddende regering.

- Danmarks udledning af drivhusgasser steg sidste år. Den nødvendige forandring kommer kun, hvis vi laver en klimaplan med et bindende mål i 2030. Det er afgørende, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, til Politiken.

De andre oppositionspartier har netop efterlyst et sådant mål.

Med meldingen fra Socialdemokratiet tyder det på, at et nyt klimamål bliver til virkelighed, hvis oppositionen vinder folketingsvalget.

Blå blok har ikke samme appetit på det nye klimamål.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) er overbevist om, at Danmark allerede er godt på vej til at reducere udslippet med 60 procent til den tid.

For ham er et mål i 2030 ikke afgørende. Men han er positiv over for idéen, siger han til Politiken.

Hos SF byder formand Pia Olsen Dyhr udmeldingen velkommen, men hun mener, at der skal skrues op for ambitionerne.

- Den store udfordring for kloden er, at temperaturen stiger. Hvis den stiger mere end halvanden grader, får det alvorlig konsekvenser. Vi skal tættere på 70 end 60 procent i 2030.

- Det er positivt, at Socialdemokratiet kommer på banen kontra blå blok, der ikke er villige til at melde mål ud. Det er afgørende, at vi får klimahandling. Det haster, siger Pia Olsen Dyhr til Ritzau.

/ritzau/