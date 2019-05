Socialdemokratiet vil allerede næste år som muligt statsministerparti sætte sig i spidsen for et politisk flertal og hæve pensionsalderen til 69 år.

Det skriver Berlingske.

Som et led i Velfærdsaftalen skal Folketinget hvert femte år beslutte, om pensionsalderen skal hæves. Aftalen har det sigte, at danskernes pensionsalder skal stige i takt med levealderen.

Mattias Tesfaye (S), der udtaler sig på partiets vegne i sagen, bekræfter, at partiet vil hæve pensionsalderen som del af aftalen.

»Ja, det vil vi. Velfærdsaftalen fra 2006 er grundlaget under velfærdssamfundets økonomi. Uden den beslutning vil der ikke være råd til ordentlig kvalitet i børnehaver og ældreplejen,« siger han til Berlingske.

Den forklaring giver Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, imidlertid ikke meget for.

»Jeg er nødt til ærligt talt at sige, at det er noget forfærdeligt vrøvl. For det første er de beregninger, der ligger bag, usikre.«

»For det andet er det fuldstændig urealistisk, og må jeg sige også økonomisk uansvarligt, at basere sin økonomi på, at mennesker skal kunne arbejde langt ind i 70'erne,« siger Pernille Skipper til Ritzau.

Hun mener, at Danmark kommer til at stå i et økonomisk problem, når "virkeligheden ramler ind i Finansministeriets beregninger".

Skipper håber dog på at få Socialdemokratiet på andre tanker.

»Vi har nogle og 20 dage til at få overbevist Socialdemokratiet om, at det er en rigtig god idé at få opsagt det her såkaldte velfærdsforlig og så få lavet en rød aftale, hvor vi stopper den stigende pensionsalder,« siger hun til Ritzau.

Folketinget skal hvert femte år aktivt beslutte, om pensionsalderen skal stige yderligere. Dog maksimalt ét år ad gangen og med et varsel på 15 år.

Det skete senest i 2015, da Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, De Radikale samt De Konservative vedtog at hæve pensionsalderen til 68 år fra 2030.

Derfor skal Folketinget næste gang beslutte en stigning i pensionsalderen i 2020, hvor der skal vedtages en stigning med yderligere ét år til 69 gældende fra 2035. Ellers sker det ikke.

/ritzau/