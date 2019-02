En tynd kop te, lyder det fra Venstre om erhvervsudspil fra det store oppositionsparti.

Virksomheder, der overholder arbejdsmiljøregler og overenskomster, skal have færre administrative byrder. Mens de virksomheder, der omgår reglerne, skal mærke konsekvenserne.

- Vi sigter mod en erhvervspolitik, der i højere grad tager udgangspunkt i, at virksomheder, der spiller efter reglerne, skal have det lettere, siger partiformand Mette Frederiksen (S).

Konkret foreslår Socialdemokratiet blandt andet en lempelse af den såkaldte fasttrack-ordning, hvorigennem virksomheder kan hente specialiseret udenlandsk arbejdskraft.

- Den ordning virker rigtig godt. Men det har vist sig, at den på nogle punkter er for restriktiv, siger Mette Frederiksen.

- Til gengæld vil vi gøre det sværere for de pizzeriaer, der har to illegale, afviste asylansøgere til at gå og lave mad ude i baglokalet.

S foreslår også, at virksomheder skal have et større skattefradrag, hvis de bruger penge på forskning og udvikling. Det er i dag på knap 102 procent, men stiger til 110 procent i 2026. S foreslår, at det skal være 130 procent.

Desuden foreslår partiet "en fordomsfri debat" med erhvervslivet om at tilrettelægge skatter og afgifter på en ny måde. Uden at der dog stilles afgiftslettelser i udsigt.

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, påpeger, at regeringen allerede har ryddet op i og fjernet forskellige afgifter.

Og også forslaget om at indrette kontrollen med virksomheder efter hvor stor risiko, der er for snyd, er ved at blive ført ud i livet, forklarer han.

Selv om der altså er flere af elementerne, som S og regeringen tilsyneladende er enige om, kalder Torsten Schack Pedersen S-udspillet for "en tynd kop te."

- Det lyder som en gratis omgang, siger han.

- Det står i skærende kontrast til de øvrige udspil, som S er kommet med. Der har de øget skatter og afgifter for dansk erhvervsliv, siger Torsten Schack Pedersen.

Mette Frederiksen håber selv, at udspillet kan danne grundlag for at føre erhvervspolitik hen over midten.

- Jeg er i det hele taget imod blokpolitik. Og det er jeg i særdeleshed på erhvervsområdet, siger hun.

/ritzau/