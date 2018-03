Google og Facebook skal betale for dansk indhold, og DR-ledelsen skal slankes, mener Socialdemokratiet.

København. Ledelsen og administrationen af Danmarks Radio (DR) er for dyr, mener Socialdemokratiet. Partiet har udsendt sit forslag til et medieforlig, og et af ønskerne er en reform af DR.

I reformen skal det blandt andet være en opgave for DR at sænke udgifterne til ledelsen og administrationen. Det skriver Socialdemokratiet i sit udspil.

I udspillet skriver partiet, at det er "afgørende, at balancen mellem programudvikling og -produktion og administration løbende vurderes".

- På den baggrund skal det kommende medieforlig sikre en modernisering af DR's organisation med henblik på at nedjustere administrations- og ledelsesomkostninger til fordel for et løft af programudvikling og -produktion, skriver partiet i udspillet.

Medieordfører Mogens Jensen afviser, at partiet dermed blander sig unødigt i, hvordan DR drives.

- Så længe det befinder sig på det overordnede niveau, at vi siger, der skal spares på administration, og at man kan styrke nogle af indholdsområderne, mener jeg, det er en overordnet politisk prioritering og ikke detailstyring.

Socialdemokratiet har også tidligere lagt frem, at streamingtjenester såsom Netflix og HBO skal betale et bidrag til produktion af indhold i Danmark.

Udspillet udvider det forslag til at omfatte mediegiganter som Google og Facebook. Her peger partiet på de annoncekroner, som blandt andet de to giganter tjener.

- Det er de penge, der før i tiden blev investeret i avis-annoncer og dermed gik til produktion af danske dagblade. Nu ryger de ud af landet og bliver ikke geninvesteret, siger Mogens Jensen.

- Udgangspunktet er at pålægge dem en investeringsforpligtigelse af deres omsætning.

De tjenester, der leverer indhold, såsom Netflix og HBO, skal levere til en pulje, hvorfra pengene går til dansk produktion af indhold.

- Pengene fra de store sociale medier skal gå til en pulje, der også dækker bredere. Den skal støtte både radio- og tv-produktion samt avisproduktion, siger Mogens Jensen.

Dermed kan pengene indgå i mediestøtten, forklarer medieordføreren.

