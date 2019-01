Flere og flere unge bruger lattergaspatroner som rusmiddel, hvilket kan være livsfarligt.

Socialdemokratiet vil indføre pant på lattergaspatroner for at komme det stigende misbrug blandt unge til livs.

Det fortæller miljøordfører i Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen.

- Hvis der kommer pant på, vil det komme væk fra gaderne. Dermed fjerner vi et signal til de unge om, at det er almindeligt og ufarligt, siger han.

- Vi ville allerhelst forbyde salget til unge under 18 år, men det blokerer regeringen og DF for, siger Christian Rabjerg Madsen.

Lattergaspatroner kan købes i kiosker og er beregnet til at lave flødeskum i flødeskumssifoner.

De seneste år er lattergas blevet mere udbredt som rusmiddel blandt unge under 18 år.

Ved brug af lattergas som rusmiddel er der ifølge Giftlinjen risiko for akut iltmangel, der i værste fald kan medføre døden.

Spørgsmål: Hvorfor er der færre personer, der skulle bruge det, hvis der ligger færre lattergaspatroner i gaderne?

- Hvis der kommer pant på lattergaspatroner, vil de komme væk fra gaderne. Det kender vi fra flasker. Så længe de ligger overalt, sender det et signal om, at det er ufarligt og almindeligt, siger Christian Rabjerg Madsen.

Lattergaspatroner kan købes for omkring to kroner stykket.

Socialdemokratiet har endnu ikke et bud på, hvor meget pant der skulle være på.

- Det må vi have en drøftelse om. Vi kan se, at en pant på en til to kroner gør, at man stort set ikke ser flasker i bybilledet, siger Christian Rabjerg Madsen.

Miljøordfører i Venstre, Erling Bonnesen, siger til TV2, at man med et pantsystem legaliserer lattergaspatroner.

Den kritik giver Christian Rabjerg Madsen ikke meget for.

- Kritikken fra V klinger hult, fordi de blokerer for, at vi kan forbyde salget til unge under 18 år. Det legaliserer ikke brugen, men fjerner det fra gaderne. Det er godt for de unges sundhed og for miljøet, siger han.

