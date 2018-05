Ny aftale fra regeringen og DF vil ændre størrelsen på modregningen fra p-billetter i kommunernes tilskud.

København. Det er lidt utraditionelt, men ikke desto mindre kommer Socialdemokratiet fredag med tre ændringsforslag direkte fra Frederiksbergs konservative borgmester, Jørgen Glenthøj.

Kommunalordfører Magnus Heunicke (S) stiller således Glenthøjs forslag til at ændre aftalen om, at kommunerne kan beholde færre penge fra p-billetter.

- Det er selvfølgelig lidt utraditionelt, at vi i Socialdemokratiet stiller et forslag, som er kommet fra en konservativ borgmester, men han har faktisk ret, siger han.

Regeringen og DF har indgået en aftale om, at en større del af de penge, som kommunerne får ind fra p-billetter, skal modregnes i deres statslige tilskud.

Glenthøjs forslag går blandt andet på, at kommunerne, som har investeret i nye parkeringsanlæg inden 2. maj får mulighed for at afskrive efter de gamle regler.

Spørgsmål: Bliver det nemmere at komme igennem med ændringerne, når de kommer fra en konservativ borgmester?

- Det er præcis det, vi håber. I og med at det er tre konkrete forslag fra en konservativ borgmester, har jeg et håb om, at regeringen vil være lidt mere lydhør og få lidt sværere ved bare at holde sig for ørerne, siger Heunicke.

Fra 2019 skal 70 procent af indtægterne modregnes i det statslige tilskud, foreslår regeringen og DF. I dag er det kun cirka 14 procent på grund af en række gunstige muligheder for fradrag.

Lovforslaget bliver fredag andenbehandlet i Folketinget.

