I stedet for at smide indsatte bandemedlemmer i en særlig strafcelle, når de inden for murene bryder reglementet, så beløn dem i stedet med fjernsynstid, fitness og ekstra familiebesøg, hvis de opfører sig ordentligt.

Sådan lyder et nyt forslag fra Socialdemokratiet, der vil gøre op med den stærkt stigende brug af strafcelle.

Det skriver tv2.dk.

»Vi synes, man skal vende systemet på hovedet. Så i stedet for at blive smidt i strafcelle, når man gør noget galt, skal man optjene ret til ting som besøg og adgang til fitnessrum, når man overholder fængslets regler. I stedet for pisk skal der være en gulerod ved ordentlig adfærd,« siger S-retsordfører Trine Bramsen til mediet.

Baggrunden for forslaget er, at anvendelse af isolationsfængsling, såkaldt strafcelle, er steget markant de seneste år. Alene fra 2016 til 2017 år er brugen gået op fra 2.995 til 4.085 gange. En stigning på 37 procent. Samtidig sidder indsatte i dag isoleret i længere tid, end det skete tidligere.

En typisk forseelse der medfører strafcelle til en indsat, er, at vedkommende bliver taget med en mobiltelefon på sig.

Formand for Fængselsforbundet Kim Østerbye udtrykker over for tv2.dk opbakning til forslaget:

»Vi er ved at drukne i rapporter, fordi vi skal give strafcelle, hver gang vi finder en mobiltelefon. Det giver måske meget mere effekt, hvis vi kan sige: Nu klapper du kaje, ellers er der ingen fjernsyn de næste to uger,« siger han.

Kim Østerbye mener, at forslaget ikke kun bør gælde bandemedlemmer men også alle andre indsatte i fængslerne.

Fængselsbetjentenes formand forestiller sig et system, hvor de indsatte, når de kommer ind i fængslet, har et minimum af definerede rettigheder. Og hvis de så udviser god opførsel og ikke bryder med reglementet, har de mulighed for at opnå flere.

Preben Bang Henriksen, retsordfører i Venstre, er lunken over for forslaget. Han siger til tv2.dk:

»Det vil være noget af en ændring af vores straffesystem, hvis man skal fratage de indsatte alle rettigheder og give dem tilbage drypvist for god opførsel,« siger han.