Socialdemokratiet vil slå hårdt ned på ulovlig udnyttelse af arbejdskraft ved at genindføre omstridt lov.

Loven giver skattemyndighederne adgang til at gennemføre kontrol på folks private grund, når der er synlige udendørs byggeaktiviteter af professionel karakter.

»Vi vil det illegale arbejdsmarked til livs. Vi vil ikke acceptere, at mennesker kynisk udnyttes, og at helt almindelige danske lønmodtagerrettigheder trædes under fode,« udtaler Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.

Socialdemokratiet vil altså genindføre den lov, der først blev indført under Helle Thorning-Schmidt og sidenhen afskaffet af den nuværende regering i 2015.

Den nuværende regering mente nemlig, at kontrollen var for vidtgående, og at der var tale om et indgreb i privatlivets fred.

Og skatteminister Karsten Lauritzen (V) finder det dybt kritisabelt, at Socialdemokratiet nu vil genindføre loven.

»Det er et eksempel på at give skattevæsenet nogle helt unødvendige beføjelser, der krænker den private ejendomsret. Der, hvor Skat har behov for flere beføjelser, er til at jagte storsvindlere. Det er ikke til at kontrollere sort arbejde på privat grund,« siger Karsten Lauritzen til B.T.

Man sagtens kontrollere sort arbejde, uden at skattekontrollanter skal have adgang til folks private haver, siger han og peger på, at de ikke har oplevet en kæmpe stigning inden for sort arbejde, efter de afskaffede loven i 2015.

»Helt grundlæggende siger det noget om, hvordan Socialdemokratiet ser på den private ejendomsret. Der skal ikke meget til, at de vil give staten lov til at sætte foden på folks private jord,« siger han.

Daniel Bujandric er skatteprojektleder hos den juridiske tænketank Justitia og arbejder til daglig med retssikkerhed på skatteområdet.

Og ifølge ham er det et stort indgreb i folks privatliv, hvis man genindfører loven.

»Det, at man giver Skat mulighed for at komme ind på privat grund, et stort indgreb i privatlivets fred,« siger han og uddyber:

»Én ting er, at de kan komme ind i folks haver, men hvor går grænsen? For pludselig er de forbi havelågen og derimod helt henne ved vinduet, hvor de kan se, hvad der foregår bag huset fire vægge. Og så er det et endnu større indgreb i privatlivets fred. Man skal prøve at finde en afbalanceret tilgang.«

Han mener, det er et godt eksempel på, hvordan man bruger skatteregler til at løse et problem, der ikke udelukkende er skatteretligt.

»Selvfølgelig skal vi forsøge at komme sort arbejde til livs, men man skal bare lige tænke sig om, hvorvidt midlet helliger målet. Man risikerer, at give myndighederne et carte blanche til at træde ind i folks privatliv,« siger Daniel Bujandric.