Oven på rapport, der viser øget sort arbejde, vil Socialdemokratiet øge Skats beføjelser på byggepladser.

Når mængden af sort arbejde i Danmark ifølge en rapport fra Rockwool-fonden er steget det seneste år, så skyldes det blandt andet Skats forringede muligheder for at kontrollere byggepladser.

Det mener Socialdemokratiet, som derfor vil tilbagerulle en lovændring, som Venstre-regeringen fik gennemført i 2015 som en del af den såkaldte retssikkerhedspakke.

Indtil da havde Skat mulighed for at begive sig ind på privat område for at kontrollere, om der fandt sort arbejde sted.

Den mulighed skal genindføres, mener politisk ordfører Nicolai Wammen.

- Vi kan se, at der er en stor stigning i sort arbejde, og det betyder, at fællesskabet og velfærdssamfundet går glip af milliarder, vi kunne have brugt på sygehuse, ældre eller skoler.

- Regeringen har et stort ansvar, fordi man har slækket på kontrollen. Derfor foreslår vi, at man optrapper indsatsen igen, siger Wammen.

Foruden den øgede hjemmel til Skat vil Socialdemokratiet ansætte flere kontrollanter.

Partiet lægger op til at ansætte yderligere 1000 i Skat, hvoraf en fjerdedel skal arbejde med udgangspunkt i et nyt skattecenter med kontrol som hovedopgave.

Hvor mange af dem, der præcis skal tage ud på landets byggepladser og tjekke, om papirerne er i orden, kan ordføreren ikke sætte tal på.

- Det må afhænge af, hvordan Skat vurderer, at de bedst kan løfte kontrolopgaven.

- Vi vil bare sikre, at der ikke bliver lagt hindringer i vejen for det arbejde. Det er milliarder af kroner, der snydes for, og det kan vi ikke lukke øjnene for, siger Wammen.

Socialdemokratiet har i kølvandet på rapporten fra Rockwool-fonden sammen med Dansk Folkeparti kaldt skatteminister Karsten Lauritzen (V) i samråd om sagen.

/ritzau/