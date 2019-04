Regeringen undrer sig over socialdemokratisk forslag midt i forhandlinger om Arbejdstilsynets fremtid.

Socialdemokratiet foreslår, at der skal bruges 600 millioner kroner over fire år til at forebygge arbejdsulykker og nedslidning. Det siger partiformand Mette Frederiksen til Avisen Danmark.

En del af forslaget går på, at Arbejdstilsynet skal tilføres 100 millioner kroner om året til kontrol. Derudover skal lønmodtagere, der er ude for en ulykke, have tæt på 50 procent mere i erstatning.

S-formanden kobler indspillet direkte til partiets forslag om også at give nedslidte ret til tidligere pension.

- Selv om vi forslår ret til tidlig pension, vil vi jo endnu hellere have, at både arbejdsulykker og slitage bliver forebygget bedre, siger hun.

De sidste ti år er der forsvundet mere end 300 tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Samtidig er antallet af påbud for overtrædelser faldet med 65 procent, og tilsynet magter blot at undersøge hver tredje af de klager, de modtager.

Socialdemokratiets løsning lander ifølge Avisen Danmark lige ned i en slutspurt i forhandlinger på området. Her er alle Folketingets partier på nær Enhedslisten med.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) erklærer sig enig i S-forslagets takter. Men han køber ikke finansieringen.

- Niveauet for arbejdsskadeerstatninger hører hjemme et helt andet sted, siger han til Avisen Danmark.

- Det skal vi diskutere efter valget. Så hun (Mette Frederiksen, red.) må komme med et nyt finansieringsforslag.

Den primære finansiering af Socialdemokratiets forslag kommer ved at øge erstatningerne for arbejdsulykker med knap 50 procent.

Virksomhederne betaler nemlig en afgift på 12 procent af de erstatningsbeløb, som bliver udbetalt via forsikringsordninger. Så når beløbene stiger, kommer der flere penge i statskassen.

Ligesom regeringen er Dansk Folkeparti og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) forundret over forslagets timing.

- Det havde været skønnere, hvis de var kommet med det noget før, siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF) til Avisen Danmark.

Ifølge Pernille Knudsen, der er vicedirektør i DA, risikerer Mette Frederiksen at miste en bred forankring bag, hvad end de nuværende forhandlinger munder ud i.

