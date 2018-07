Socialdemokratiet vil skærpe regler for kviklån med færre reklamer. Det er en god idé, mener forbrugerråd.

Socialdemokratiet vil gå til kamp mod kviklån med ti nye forslag, som partiet vil indføre, hvis de vinder det kommende folketingsvalg.

Højst to kviklån per person og markant færre reklamer i det offentlige rum. Sådan lyder to af partiets forslag. Det skriver Politiken tirsdag.

- Vi ser, at folk havner i gældsfælder, som ruinerer dem, og som de hænger fast i resten af livet, siger Socialdemokratiets erhvervsordfører, Morten Bødskov, til avisen og uddyber:

- Det skal der sættes en stopper for. Men skal det lykkes, er der brug for, at vi tager hårdt fat.

Reglerne for reklamer for kviklån i tv, radio og på internettet skal skærpes markant, foreslår Socialdemokratiet. Ligeledes skal det undersøges, hvordan et direkte forbud kan udformes - ligesom man har det for tobak.

Yderligere foreslår partiet, at en person maksimalt kan have to kviklån på 30.000 kroner ad gangen.

Hos Forbrugerrådet Tænk er seniorøkonom Morten Bruun Pedersen tilfreds med Socialdemokratiets forslag, fortæller han til avisen.

- Der er gode takter og gode intentioner i det her. Vi kan støtte op om mange af tingene. Det, der er vigtigt, er, at man også har de samme briller på, efter at man kommer i regering, siger han.

Men et forbud mod reklamer for kviklån i det offentlige rum virker voldsomt, mener Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen.

Han mener ifølge avisen ligeledes, at forslaget om et loft for antallet af kviklån er for formynderisk.

/ritzau/