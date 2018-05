Socialdemokratiets EU-veteran Ole Christensen vender tilbage til Europa-Parlamentet i starten af juni, efter en utæt hjerteklap nær havde sendt ham til tælling.

Efter tre måneders fravær planlægger Socialdemokratiets erfarne EU-politiker Ole Christensen nu sit comeback til Europa-Parlamentet, hvor han snart har siddet i 15 år.

Det skriver Altinget.

Men det var tæt på, at han ikke var vendt tilbage til politik.

Ole Christensen blev i marts akut indlagt for en defekt hjerteklap, og det ender med at blive et dramatisk forløb, hvor han måtte lægges i kunstigt koma og var uden bevidsthed i 12 dage.

Det fik ham til at spekulere på, om han skulle sætte en stopper for sin politiske karriere med det samme. Han meldte allerede sidste år ud, at han stopper til EU-parlamentsvalget i 2019. Men da han bliver udskrevet lige før påske, er han stadig meget i tvivl om, hvorvidt han overhovedet skal komme tilbage.

»Jeg havde allermest lyst til bare at sige: nej, nu holder jeg med alting. For man synes, der er andre ting, der er vigtigere. Og man kan næsten ikke orke at tænke på at skulle i gang igen,« siger han til Altinget.

»Men med tiden kommer lysten tilbage igen,« tilføjer han.

Nu planlægger han at gøre sit comeback i Bruxelles 4. juni. I mellemtiden har hans medarbejdere på kontoret i Parlamentet taget sig af hans sager i Beskæftigelsesudvalget og Fiskeriudvalget, hvor han er henholdsvis medlem og stedfortræder.

I Europa-Parlamentet er det kun den folkevalgte selv, der kan udføre det politiske hverv. Er man syg eller på barsel, står ens stol tom i plenarsalen, til man enten kommer tilbage eller officielt giver stafetten videre til den næste på listen.

»Det har været lidt træls, for jeg har jo været ordfører på nogle rapporter, som er kørt igennem i mellemtiden, på kørehviletid og på lystfiskeri. De er håndteret på god vis, fordi vi var kommet godt i gang inden. Men du kan jo ikke sende en stedfortræder ind. Du har ikke en backup, ligesom du har i Folketinget og i byråd og region,« siger Ole Christensen.