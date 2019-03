Venstre vil ikke stille vælgerne lavere skat i udsigt. Den melding har Socialdemokratiet ikke tillid til.

Socialdemokratiet er overbevist om, at Venstre har en hemmelig skuffeplan for topskattelettelser, som partiet vil hive frem efter valget, hvis Lars Løkke Rasmussen (V) fortsætter som statsminister.

Det siger politisk ordfører Nicolai Wammen (S):

- Vi tror, at de har en skuffeplan liggende. Det første, som Lars Løkke Rasmussen gjorde, efter at han blev statsminister, var at foreslå at sænke topskatten for dem, der tjener allermest. Til gengæld skulle alle også dem der ikke fik glæde af topskattelettelser blive længere på arbejdsmarkedet.

I et interview med Ritzau slår skatteminister Karsten Lauritzen (V) fast, at Venstre ikke går til valg på skattelettelser.

Sagen er, forklarer skatteministeren, at der ikke er flertal i Folketinget for at lette skatten. Derfor vil Venstre ikke stille vælgerne lavere skat i udsigt.

Nicolai Wammen siger helt klart, at Socialdemokratiet ikke går ind for topskattelettelser. Men hvorfor tager partiet så ikke godt imod Lauritzens udmelding?

- Jeg har ikke spor tillid til, at Venstre på den anden side af valgdatoen vil have det synspunkt, siger Nicolai Wammen.

Karsten Lauritzen siger til Ritzau, at vælgerne skal forvente, at de skattelettelser, som allerede er vedtaget, og som regeringen har planlagt at gennemføre sammen med Dansk Folkeparti, selvfølgelig bliver til noget.

Hvis regeringsmagten efter et valg havner hos Socialdemokratiet, vil partiet gå efter at beskatte kapital- og aktieindkomst hårdere.

Spørgsmål: Hvis regeringsmagten havner hos Socialdemokratiet, er der så nogle skattelettelser, som I vil aflyse?

- Vi vil afskaffe topskatterabatten for kapitalindkomst og tilbagerulle skattelettelsen på høje aktieindkomster. Og så vil vi ikke forhøje investorfradraget og aktiesparekontoen, som regeringen ellers har lagt op til, siger Nicolai Wammen.

- Vi vil i stedet bruge de penge på tidlig tilbagetrækning for de nedslidte på arbejdsmarkedet. Det er en langt mere retfærdig måde at gøre tingene på, mener han.

/ritzau/