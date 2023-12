Socialdemokratiets vælgere bryder sig ikke om den nuværende SVM-regering.

Halvdelen af de vælgere, som stemte på Socialdemokratiet ved valget i 2022, mener, at det var en fejl, at Socialdemokratiet gik i regering med Moderaterne og Venstre.

Det viser en befolkningsrundspørge, som YouGov har lavet for B.T.

»Det viser, at Mette Frederiksen har et problem. Det er simpelthen ikke naturligt for Socialdemokratiets vælgere at være i regering med Venstre,« siger Joachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator.

YouGov har spurgt i alt 802 danskere, som netop stemte på Socialdemokratiet ved valget i 2022. Spørgsmålet lød 'Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Socialdemokratiet skulle efter min mening ikke være gået i regering med Venstre og Moderaterne'.

Her siger 28 procent af de adspurgte, at det er de helt enige i. 22 procent siger, at de er delvist enige.

17 procent siger, at de hverken er enige eller uenige.

11 procent siger, de er helt uenige og 16 procent at de er delvist uenige. Fire procent svarer ved ikke.

B.T. har tidligere spurgt Venstres vælgere om deres holdning til SVM-regeringen. Her var holdningen stort set den samme.

Joachim B. Olsen peger på to årsager til, at Socialdemokratiets vælgere ikke bryder sig om SVM-regeringen.

»For det første er der noget vælgerbedrag i det. Den rent socialdemokratiske regering fra 2019-2022 førte rød politik med Arne-pensionen, skattestigninger og ingen større reformer,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Pludselig ville Socialdemokratiet så i regering med Venstre, og partiet har nu erkendt, at meget af den tidligere førte politik ikke holdt. For eksempel er man meget reformorienterede og fortæller, at udbuddet af arbejdskraft er den helt store nye politiske valuta. Man kan ikke klandre vælgerne for at være forvirrede,« siger han.

»For det andet, så handler det også om identitet for vælgerne. Partierne er gamle arvefjender, og det er mange ikke glade for,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»De fleste kan jo godt forstå, at partierne samarbejder hen over midten. Vælgerne ved godt, at partierne skal lave politiske kompromisser. Men det er noget helt andet, når det smelter sammen i en regering,« forklarer Joachim B. Olsen.

Siden valget er opbakningen til SVM-regeringen styrtdykket i meningsmålingerne. Regeringen har blandt andet gennemført den upopulære beslutning om at fjerne store bededag, Venstres tidligere formand Jakob Ellemann-Jensen blev ramt af langvarig stress, og der har været flere møgsager.

Men møgsagerne er ikke det eneste, der trækker i den gale retning for regeringen.

»Det er jo en regering hen over midten, og generelt er midterpartier små. Der er simpelthen for mange ting, som stikker i den ene og den anden retning af rød og blå politik til, at vælgerne flokkes om midten,« siger Joachim B. Olsen, som fortsætter:

»Derfor bliver det ikke en regering, der kan genvælges. Der er simpelthen ikke opbakning, og det ved de godt,« siger Joachim B. Olsen.

