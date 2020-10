Tirsdag vælger Socialdemokratiet i København sit bud på, hvem der skal være overborgmester indtil 2022.

Tirsdag i næste uge - den 27. oktober - stemmer Socialdemokratiet om, hvem partiet vil have til at iføre sig overborgmesterkæden i København i resten af indeværende valgperiode.

Her er der indkaldt til et ekstraordinært delegeretmøde i Socialdemokratiet i København - SIK - hvor kandidaten vælges.

- Dagsordenen for mødet vil være valg af overborgmester for resten af valgperioden frem til den 31. december 2021, lyder det i indkaldelsen.

At finde Frank Jensens afløser er det eneste reelle punkt på dagsordenen, fremgår det af indkaldelsen, som Ritzau har set.

Der skal altså ikke tages stilling til, hvem der skal være spidskandidat til det næste kommunalvalg, der afholdes 16. november 2021.

- Det (at finde kandidaten til valget, red.) skal gøres så hurtigt, som det nu kan, men med respekt for den tid, det tager, siger Jan Salling, der er formand for Socialdemokratiet i København.

To dage efter mødet - torsdag 29. oktober - skal Frank Jensens afløser som overborgmester så formelt vælges, når der er møde med partierne i Borgerrepræsentationen.

Borgerrepræsentationen svarer til det, man i andre kommuner kalder byrådet eller kommunalbestyrelsen.

Jan Salling ser dog ingen risiko for, at Socialdemokratiets bud på en ny overborgmester stemmes ned.

- Det kan jeg ikke forestille mig, siger han.

Alle de 151 delegerede kan foreslå kandidater. Det kan dog kun være et af de socialdemokratiske medlemmer af Borgerrepræsentationen.

- Forslagene, der kommer, behandles i et konsultationsudvalg, som laver en indstilling til mødet på tirsdag. Og så er det de delegerede, der bestemmer, hvem det skal være, siger Jan Salling.

Sidste frist for at melde forslag ind er fredag den 23. oktober klokken 12.00.

Indtil der er valgt en ny overborgmester, er Frank Jensens partifælle Lars Weiss fungerende overborgmester.

Han er 1. næstformand i Borgerrepræsentationen og gruppeformand for Socialdemokratiet på Københavns Rådhus.

/ritzau/