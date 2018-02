Mette Frederiksen gør det klart, at hun ikke vil lade EL, AL og De Radikale styre udlændingepolitikken.

København. Socialdemokratiets udspil til nyt asylsystem er "inhumant" over for flygtninge, "usolidarisk" over de nordafrikanske lande og "totalt urealistisk" at gennemføre.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen vil efter næste valg formentlig være afhængig af Enhedslisten, Alternativet og De Radikales mandater, hvis hun vil være statsminister i Danmark.

Men hun har mildest talt ikke opbakning fra de tre partier til forslaget om at indføre et stop for spontan asylsøgning i Danmark og lofter over ikkevestlig indvandring.

Forslaget blev lanceret på et pressemøde på Christiansborg mandag. Her var Mette Frederiksen dog uanfægtet af kritikken fra de partier, der ventes at udgøre hendes parlamentariske grundlag.

De må indstille sig på, at retningen i udlændingepolitikken er sat:

- Der er en meget bred opbakning i befolkningen til, at vi får styr på tilstrømningen. Det vil ikke ændre sig, uanset udfaldet af det kommende folketingsvalg, siger Mette Frederiksen og tilføjer:

- For nu at sige det meget direkte: Hvis man vil have et tillidsbaseret skandinavisk velfærdssamfund, så bliver man nødt til at styre, hvor mange der kommer hertil.

- Vi kan ikke blive ved med at betale regningen for de mange, der står uden for arbejdsmarkedet. Og vi skal også være enige om de værdier, der gælder i vores samfund, siger Mette Frederiksen.

Hun kommer samtidig med en udfordring til "kritikerne" af Socialdemokratiets udspil - uden dog at sætte navn på kritikerne.

- Hvis I ikke vil være med til det her, hvad vil I så selv gøre?, lyder det fra Mette Frederiksen.

Hun peger på, at 10.000 mænd, kvinder og børn er druknet i Middelhavet de sidste tre år i forsøget på at nå til Europa for at søge asyl.

Men mange af dem, der sætter livet på spil i usikre både, har slet ikke krav på asyl, fordi de er migranter - ikke flygtninge. Så er det nuværende system mere humant, end det Socialdemokratiet foreslår?, var det usagte spørgsmål fra Mette Frederiksen.

- Selv Røde Kors har erkendt, at det nuværende asylsystem har spillet fallit, understregede S-formanden på pressemødet i partiets gruppeværelse på Christiansborg.

Mette Frederiksen peger samtidig på, at hver gang der i dag bliver brugt 135 kroner på asylsøgere i Europa, bliver der kun brugt én krone på at hjælpe flygtninge i nærområderne.

Dermed er en omkostning ved det nuværende asylsystem også, at langt færre bliver hjulpet:

- Det her er et opgør med, hvad det vil sige at være humanist. Hvis vi laver et nyt asylsystem, så kan vi hjælpe mange flere, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/