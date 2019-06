I under halvdelen af afstemningerne i Folketingssalen i den forgangne valgperiode stemte EL og S det samme.

Det kunne se ud til, at det er Enhedslisten, der står længst fra Socialdemokratiet under regeringsforhandlingerne.

I hvert fald hvis man ser på, hvad SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet har stemt de seneste fire år.

Af partierne i rød blok har Socialdemokratiet og Enhedslisten nemlig færrest gange stemt det samme i Folketingssalen, skriver Information.

I bare 46 procent af tilfældene stemte Enhedslisten og Socialdemokratiet det samme, mens Socialdemokratiet har haft stemmelighed med De Radikale i 75 procent af afstemningerne.

Forskellen mellem Enhedslisten og rød bloks største parti er blevet markant større sammenlignet med sidste gang, partierne var i opposition.

Fra 2007-2011 stemte de det samme i syv ud af ti afstemninger.

- Det afspejler måske, at Socialdemokratiet har lurepasset noget i de sidste par år. Man har været meget forsigtige med at udstikke løfter eller pege mere præcist på, hvilken retning man vil i, siger folketingsmedlem for Enhedslisten Jakob Sølvhøj.

Ifølge Sølvhøj er det særligt Socialdemokratiets enighed med Dansk Folkeparti, der har givet udslag i den lavere stemmelighed.

Hos De Radikale anser man enighed i 75 procent af afstemningerne som et "positivt afsæt" for at sikre en Socialdemokratisk statsminister.

- Men der er gange, hvor Socialdemokratiet bare har fulgt med og stemt det samme som DF og Venstre. Og så er der jo finansieringen af det hele, hvor der formodentligt er lidt større uenigheder stemmemæssigt, siger næstformand i De Radikale, Sofie Carsten Nielsen.

Stemmeligheden med de forskellige partier vil Socialdemokratiet imidlertid ikke forholde sig til.

- Socialdemokratiet har arbejdet som et konstruktivt oppositionsparti i den foregående valgperiode, hvor vi på en række områder har lavet aftaler hen over midten i dansk politik.

- Og det vil selvfølgelig også afspejle, hvordan vi har stemt i Folketingssalen, skriver Henrik Dam Kristensen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet i en mail til Information.

SF'erne trykkede det samme som Socialdemokratiet i 63 procent af afstemningerne.

/ritzau/