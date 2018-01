S møder ikke separatistchef Carles Puigdemont uden spansk repræsentant, siger udenrigsordfører Nick Hækkerup.

København. Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont møder hverken de tre regeringspartiers udenrigsordførere eller deres socialdemokratiske kollega, når Puigdemont tirsdag skal møde flere folketingsmedlemmer på Christiansborg.

Det oplyser Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup.

- Jeg skal ikke møde ham. Det er først og fremmest, fordi jeg har andre møder, så kalenderen er fyldt op tirsdag, siger Nick Hækkerup.

- Men hvis jeg skulle møde ham, så skulle der også være mulighed for at høre den spanske regerings vurdering af sagen. Det bliver meget ensidigt, når man kun hører den ene side.

Han melder pas ligesom Liberal Alliances Henrik Dahl, Venstres Michael Aastrup Jensen og De Konservatives Naser Khader.

Folketingsmedlem Magni Arge fra det færøske parti Tjóðveldi har inviteret Puigdemont. Han forlader for første gang sit eksil i Belgien for at deltage i en debat på Københavns Universitet mandag.

Puigdemont har levet i eksil i Belgien siden oktober. De spanske myndigheder har udstedt en arrestordre på ham for hans rolle i Cataloniens folkeafstemning 1. oktober om uafhængighed fra Spanien.

Puigdemont anholdes, hvis han vender hjem til Spanien.

Medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, Udenrigsudvalget, Europaudvalget, Grønlandsudvalget og Færøudvalget er inviteret til mødet i Folketinget.

Mødet med Puigdemont bør ikke arrangeres af et udvalg, mener Nick Hækkerup.

- Så ville det være det officielle Danmark, der inviterer og dermed kommer til at forholde sig til sagen. Men når et folketingsmedlem fra Færøerne arrangerer mødet, kan man ikke kalde det uheldigt, siger Nick Hækkerup.

Anført af Puigdemont afholdt regeringen i Catalonien folkeafstemningen, selv om den er ulovlig ifølge Spaniens forfatningsdomstol.

Under halvdelen af catalanske vælgere deltog. Her stemte ni af ti for løsrivelse. Kort efter vedtog det catalanske parlament med snævert flertal at erklære Catalonien selvstændigt.

Så opløste den spanske centralregering i Madrid det regionale parlament. Lokalregeringen blev fyret, der blev udskrevet nyvalg, og centralregeringen overtog styringen af regionen.

