Kritikken hagler ned over statsminister Mette Frederiksen, som bliver beskyldt for at lyve, da hun lukkede Danmark 11. marts sidste år.

En ekspertgruppe nedsat af Folketinget er fredag kommet med en rapport, som konkluderer, at der ikke var nogen myndigheder, som anbefalede den omfattende nedlukning.

Det påstod Mette Frederiksen ellers på det historiske pressemøde.

Planerne om nedlukningen blev udelukkende lagt i Statsministeriet, konkluderer eksperterne, der modsiger Mette Frederiksens forklaring:

Rapporten 'giver ikke støtte til den formulering, som statsministeren bruger på pressemødet 11. marts 2020'.

Derfor beskylder de borgerlige politikere nu statsministeren for at lyve og vildlede befolkningen, og de kræver svar i en byge af samråd.

Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, mener dog, at der ikke er noget at komme efter angående hans chef, Mette Frederiksen.

Jeppe Bruus, hvilke andre myndigheder end Statsministeriet var inde over nedlukningen af Danmark?

»Jamen, det har vi jo diskuteret, og der har været samråd om det,« svarer Jeppe Bruus.

»Jamen, det har vi jo diskuteret, og der har været samråd om det,« svarer Jeppe Bruus.

Nu konkluderer rapporten jo, at det hverken var Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, National Operativ Stab eller AC-gruppen. Så hvem var det, hvis det ikke var dem?

»Jeg ved ikke, hvad du refererer til.«

Det står i rapporten.

»Ja, ja. Men det, jeg har læst i rapporten, der kan man jo se, at man rådgiver sig med en lang række myndigheder, herunder sundhedsmyndighederne. Og så træffer man en politisk beslutning, og det er også det, Grønnegård (formand for ekspertgruppen, red.) meget klart konkluderer.«

Der står meget klart i den rapport, du har i hånden, at planen om nedlukning hverken blev udtænkt i Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, National Operativ Stab eller AC-gruppen, og derfor må den være udtænkt i Statsministeriet.

»Det, der står her, er jo, at man rådgiver sig med en bred kreds af myndigheder. Der står også, at i den proces op til 11. marts, hvor man træffer beslutningen, får man også indstillinger og rådgivning fra en bred kreds af myndigheder. Det er der ikke noget nyt i. Det har vi drøftet gennem foråret, og Grønnegård slår fast, at sådan skal det også være,« siger Jeppe Bruus, inden han går ind til en høring om sagen fredag eftermiddag.

Fredag eftermiddag har Mette Frederiksen endnu ikke kommenteret rapporten eller beskyldningerne.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, siger, at 'Mette Frederiksen løj overfor danskerne og Folketinget, da hun skubbede myndighederne foran sig og påstod, de anbefalede en hård nedlukning af Danmark. Dybt skræmmende, at en regering i akut krise ikke bare fortæller sandheden.'