Peberspray i private hjem optrapper våbenkapløbet med kriminelle, mener retsordfører Trine Bramsen (S).

København. Det er skruen uden ende, når regeringen vil tillade personer over 18 år at have en peberspray i deres eget hjem uden først at skulle søge tilladelse. Så skaffer kriminelle stadig kraftigere våben. Det skaber ikke større tryghed.

Det siger Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen. Regeringen har udformet et lovforslag om peberspray, som også skærper straffen for at bære peberspray ulovligt. Forslaget fremsættes til efteråret.

- Løsningen på utrygheden er ikke at begynde at lovliggøre håndvåben. Løsningen er, at der er politi nok. Og sørge for at folk er trygge, så politiet kommer, når der er brug for dem, siger Trine Bramsen.

- Det er et skråplan at begynde at lovliggøre håndvåben. Det betyder, at de kriminelle også får adgang til håndvåben. Det kan resultere i endnu flere konflikter, så endnu flere kommer til skade.

Spørgsmål: Kan en peberspray ikke hjælpe folk til større tryghed, hvis politiet ikke kommer straks?

- Vi skal ikke bilde hinanden ind, at det giver større tryghed at have en peberspray liggende, siger Trine Bramsen.

Hvis lovforslaget vedtages, får personer med særligt behov også lov at bære peberspray offentligt. Man kan have et særligt behov, hvis personen er blevet overfaldet eller forfulgt.

Peberspray er en neutral væske med en stærk koncentration af kraftige krydderier. Sprayen giver svær svie i øjnene og åndedrætsbesvær. Virkningen fortager sig gradvis efter kort tid.

Det Kriminalpræventive Råd har før advaret mod at gøre peberspray lovligt.

Justitsminister, Søren Pape Poulsen (K) glæder sig over, at Dansk Folkeparti har sat sagen på dagsordenen.

- Så vi nu kan give ofrene en ekstra beskyttelse på gaderne og almindelige borgere mulighed for at føle sig mere trygge i eget hjem, siger han i en pressemeddelelse.

