Regeringen og Socialdemokratiet er enige om, hvordan et tildækningsforbud - det såkaldte burkaforbud - skal skrues sammen. Dermed er der flertal.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Et flertal var ikke givet på forhånd. Regeringspartiet Liberal Alliance har nemlig fritstillet sine folketingsmedlemmer i forhold til burkaforbuddet.

Partiet har 13 medlemmer i Folketinget. Fem af dem er ministre. Og de støtter forslaget. Men af de øvrige otte medlemmer stemmer kun én for. Det er Henrik Dahl.

I regeringspartiet Venstres folketingsgruppe har der været splittelse i forhold til et burkaforbud. Eksminister Eva Kjer Hansen vil på trods af, at Venstre ikke fritstiller sine medlemmer, stemme imod tildækningsforbuddet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er meget tilfreds med, at Socialdemokratiet nu støtter forslaget.

Socialdemokratiet har tøvet med at sige god for regeringens forslag. Men efter drøftelser med regeringen er der enighed. Der skal sættes fokus på indsatsen mod social kontrol.

'I Danmark møder vi hinanden med åbenhed - ansigt til ansigt. Og forslaget om et tildækningsforbud skal netop øge respekten for vores fællesskab og bekæmpe parallelsamfund,' siger Pape.

'Dansk Folkeparti har støttet lovforslaget fra begyndelsen, og jeg er meget tilfreds med, at Socialdemokratiet nu også bakker op om forslaget, hvor vi sammen er blevet enige om at sætte fokus på indsatsen mod social kontrol i forbindelse med overtrædelser af et kommende tildækningsforbud' siger Pape.

Lovforslaget forventes at blive fremsat i næste uge.

