Det er imidlertid vigtigt at få flere pædagoger i daginstitutioner med mange udsatte børn, lyder det fra S.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, stillede i sidste uge krav om, at der skal være minimumsnormeringer i daginstitutionerne, hvis partiet skal stemme om finansloven senere i år.

Men Socialdemokratiet vil mandag hverken sige ja eller nej til at følge SF's krav. Det fortæller Peter Hummelgaard, der er fungerende politisk ordfører.

Partiet ser i stedet "sociale normeringer" som en mulig løsning.

- For os at se er minimumsnormeringer et værktøj. Målet er bedre normeringer. Målet er, at vores børn oplever en ordentlig omsorg fra dygtige pædagoger i vuggestuer, børnehaver og andre steder.

- Vi peger i vores udspil på, at man måske skal kigge i retning af sociale normeringer, siger han.

/ritzau/