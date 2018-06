Regeringen har ikke kunnet få en indeksering af børnechecken igennem i EU. S og DF vil se mod Østrig.

Allinge. Danmark skal se, om den model til at tilpasse børnechecken til levestandarden i modtagerens land, som Østrig trods et nej fra EU er ved at indføre, også kan bruges i Danmark.

Det siger Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, under en debat på årets Folkemøde.

- Jeg vil i hvert fald se på, om det østrigske eksempel kan lade sig gøre. Vi bliver nødt til at holde fast i, hvad EU og landene skal, siger hun.

- Jeg hørte senest statsministeren holde en tale, hvor han sagde, at vi skulle gøre op med EU-forbeholdene. Det var bedre at bruge energien på det her område end at holde skåltaler.

Østrig indfører 1. januar en lov, der tilpasser en social ydelse som børnechecken til leveomkostningerne i det land, som modtageren bor i. Og ikke til det land, hvor vedkommende arbejder i.

Det sker, selv om at EU har sagt, at den østrigske model er ulovlig.

Efter lørdagens debat, der var arrangeret af hovedorganisation LO-FTF, udtrykker Frederiksen sig dog mere forbeholdent om at følge Østrig:

- Jeg er ikke bekendt med, hvad de gør i Østrig. Jeg har lige hørt det fra Thulesen Dahl, så det skal jeg lige undersøge først, siger hun.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl har tidligere sagt til Ritzau, at han mener, at Danmark skal følge Østrig og tage en sag ved domstolen for at se, om den således ikke vil være mere lydhør.

Under lørdagens debat på Folkemødet argumenterede han for, at EU skal holde nallerne væk:

- EU bygger på nationalstater, og man føler sin nationalitet her, og det skal man være klar over i EU, siger han.

- Man kunne have undgået Brexit, hvis man tænkte på det her. Det er vigtigt, at man på Christiansborg finder ud af at tale et sprog og sige fra over for Bruxelles.

/ritzau/