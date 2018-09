S- formand Mette Frederiksen vil råde bod på mange års manglende fokus på det sociale område med nyt udspil.

København. Når partiformand Mette Frederiksen og de øvrige delegerede lørdag samles til kongres i Aalborg, bliver det med et nyt socialudspil som hovedtema.

Frederiksen lancerer ifølge Politiken, der har set udspillet, 18 konkrete forslag, som partiet går til valg på.

Mange af dem har til hensigt at hjælpe udsatte børn, som ifølge Frederiksen har været underprioriteret de seneste mange år - også af den socialdemokratiske regering under Helle Thorning-Schmidt, som hun selv var en del af.

- Vi må desværre konstatere, at den sociale mobilitet og det at få brudt nogle af de her ting, faktisk har ligget relativt stille i Danmark gennem rigtig lang tid.

- Børneområdet har ikke haft en hovedprioritet gennem rigtig mange år, siger hun til avisen.

Blandt udspillets hovedpunkter er et opgør med opfattelsen af, at børn så vidt muligt skal blive hos deres forældre.

Det har ifølge Mette Frederiksen betydet, at man alt for sent har grebet ind og tvangsfjernet børn, hvis forældre ikke har kunnet tage vare på dem.

- Det måske vigtigste i det her er at sige, at vi går efter, at anbringelser nu skal være permanente. I én familie. Ikke på mange institutioner.

- Vi skal have flere adoptioner. Den der tanke om, at det kan være, at mor og far bliver gode igen, den bliver vi nødt til at neddrosle, siger hun.

Udspillet indeholder også forslag om at give børn ret til at begynde et år senere i skole, ligesom det skal være obligatorisk at blive skrevet op til et dagtilbud.

Ud over børnene lægges der også op til at hjælpe andre svage grupper med gratis tandbehandling til hjemløse, bedre rådgivning til personer, der er havnet i uoverskuelig gæld på grund af kviklån og bedre hjælp til at komme ud af prostitution.

