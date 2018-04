I Folketinget støtter S op om tolkegebyr, men S-regionsrådsformand mener, at gebyret kan give problemer.

København. For et år siden kaldte sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) idéen om et tolkegebyr i sundhedsvæsnet for "et skråplan".

Men nu går Socialdemokratiet ind for regeringens forslag om et tolkegebyr, skriver Altinget.

Forslaget lægger op til, at personer, der har været i Danmark i mere end tre år, skal betale et gebyr for tolkning.

Kovendingen er et problem, mener formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S).

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at man ændrer holdning, for det var en socialdemokratisk regering, der var med til at fjerne tolkegebyret i 2011, netop fordi det er så administrativt tungt, siger hun.

- Medarbejderne i vores regioner skal ikke bruge tid på at diskutere med en psykisk syg, hvorvidt vedkommende skal betale for tolkegebyr eller ej. De skal bruge deres tid på at behandle.

I et høringssvar til regeringens forslag er der stærk kritik fra Danske Patienter, Lægeforeningen og Danske Regioner.

Regionsrådsformanden understreger, at hendes udtalelser ligger i forlængelse af den kritik - og at beslutningen træffes i folketingsgruppen hos S.

- Samtlige regioner og Danske Regioners bestyrelse - dog ikke Dansk Folkeparti - har sammen med Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og andre fortalt, at det her vil skabe øget ulighed i vores sundhedsvæsen.

- Samtidig giver det risiko for forkert behandling, eller at patienten tager sin medicin forkert, siger hun.

- Vi er allerede langt i regionerne med at sikre teletolkning, som kunne være med til at spare de samme penge, uden at man skulle gå på kompromis med patientrettighederne.

Til Altinget siger Flemming Møller Mortensen, at det "er uholdbart, at man kommer til Danmark og bor her i mange år uden at tilegne sig det danske sprog".

I Venstre er der tilfredshed med, at der nu er socialdemokratisk opbakning til et tolkegebyr.

- Jeg håber, at Socialdemokratiet holder fast, og jeg glæder mig over, at partiet er vendt på en tallerken, siger sundhedsordfører Jane Heitmann (V).

- Vores udgangspunkt er, at har man været i Danmark i mere end tre år, så må man også kunne forvente, at man har lært sig dansk.

/ritzau/