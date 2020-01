Mette Frederiksen og resten af ministerholdet scorer historisk gode karakterer fra vælgerne.

I en ny måling fra YouGov får ministrene i gennemsnit en bedømmelse på 3,24 på en skala fra 1 til 5. Det er det højeste tal, siden YouGov begyndte at måle ministertilfredsheden i januar 2009.

Mette Frederiksen indtager selv førstepladsen med en score på 3,63. Hun er efterfulgt af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og sundhedsminister Magnus Heunicke.

Sådan klarer ministrene sig: Respondenterne har fået spørgsmålet: Uanset dine poltiske præferencer, hvad synes du så om følgende ministre? Bedøm på en skala fra 1 til 5. Mette Frederiksen: 3,63

Mattias Tesfaye: 3,45

Magnus Heunicke: 3,39

Nick Hækkerup: 3,36

Astrid Krag: 3,36

Nicolai Wammen: 3,32

Trine Bramsen: 3,29

Pernille Rosentrantz-Theil: 3,28

Dan Jørgensen: 3,22

Jeppe Kofoed: 3,20

Morten Bødskov: 3,18

Ane Halsboe-Jørgensen: 3,16

Simon Kollerup: 3,15

Kaare Dybvad: 3,14

Lea Wermelin: 3,14

Rasmus Prehn: 3,14

Benny Engelbrecht: 3,13

Joy Mogensen; 3,13

Peter Hummelgaard: 3,12

Mogens Jensen: 3,10

I bunden af målingen ligger fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Slår Thorning-regeringen

Fælles for alle ministre er dog, at de scorer over middelkarakteren 3. Dermed bliver ingen ministres indsats stemplet som ringe af vælgerne.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, er selvsagt yderst tilfreds med den historiske måling.

»Jeg tror, opbakningen her skyldes to ting: Både at ministrene hver især løfter deres opgaver godt og ansvarligt. Og samtidig at rigtig mange danskere bakker op om den politiske retning for Danmark, regeringen sætter,« siger han.

Men regeringens korte levetid også være en del af forklaringen. Den hidtidige rekord blev sat af Thorning-regeringen i oktober 2011, kort efter regeringen var tiltrådt. Også den borgerlige regering var mest populær i starten.

Fakta om målingen: YouGov har sprugt 1.254 repræsentativt udvalgte personer over 18 år om, hvad de synes om hver af regeringens 20 ministre.

Rundspørgen er gennemført i perioden 10. til 13. januar 2020.

Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8 procentpoint.

Det er dog værd at bemærke, at vælgernes syn på S-ministrene kun er steget i YouGov-målingerne, siden regeringen tiltrådte i sommer.

Den store tilfredshed med ministerholdet kommer samtidig med en anden YouGov-måling, hvor et massivt flertal af S-vælgerne vurderer Mette Frederiksen som en bedre statsminister, end Helle Thorning-Schmidt var.

Men den store tilfredshed med Mette Frederiksen kan hurtigt dale, pointerede politisk kommentator Jarl Coruda.

»Det helt store løfte fra Socialdemokratiet er tidligere pension til nedslidte. Hvis ikke Frederiksen leverer på det i år, kan hun løbe ind i de samme problemer med løftebrud, som blev Thornings eftermæle,« sagde han til B.T.

Selv om Mette Frederiksen er meget populær i vælgernes øjne, ligger hun sig kun ind på tredjeplads over de mest populære ministre siden 2009. Både tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K) og tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) har fået bedre bedømmelser af vælgerne.