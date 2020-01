En »mere retfærdig udligning« er overskriften på regeringens nye udligningssystem, som skal flytte penge fra nordsjællandske kommuner til kommuner i Jylland og det vestlige Sjælland.

Men den »retfærdige udligning« betyder, at Socialdemokratiske top-borgmestre får endnu mere magt i de fire største byer. Samtidig bliver de socialdemokratiske kommuner Aalborg, Aarhus og Odense fredet fra at betale mere til landkommuner.

Det sker vel at mærke, selv om sloganet bag udspillet er »flere penge fra by til land«.

»Regeringen har skruet kriterierne sammen, så udligningen gør mange socialdemokratiske borgmestre glade,« siger Per Nikolaj Buch, professor ved Aalborg Universitet.

»Det virker mærkeligt, at tre af de fire største byer ikke skal betale mere, mens en kommune som Lemvig skal punge ud,« uddyber han.

En anden central del af regeringens plan er at ændre styreformen i de fire største byer.

I dag har Aalborg, Aarhus, Odense og København enten rådmænd eller fagborgmestre ud over den øverste borgmester. De har det politiske ansvar for områder som bekræftelse, kultur eller børn og unge.

Men regeringen vil samle administrationen og det politiske ansvar hos de øverste borgmestre, som i alle fire byer er en socialdemokrat.

Her er et overblik over, hvilke kommuner der ifølge regeringen skal betale flere penge til de andre kommuner, og hvem der vil modtage flere end i dag. Kilde: Finansministeriet.

Det vil ifølge Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, svække de borgerlige oppositioner i byerne, fordi embedsværket omkring de borgerlige rådmænd og fagborgmestre forsvinder.

»Oppositionen mister styrke over for et magtfuldt borgmesterkontor, men det er de samme svære vilkår, som alle andre oppositioner lever under i de øvrige 94 kommuner,« siger Roger Buch.

Han afviser dog, at regeringens plan ændrer synderligt på den politiske indflydelse i de fire største byer:

»Det er mandater i kommunalbestyrelserne og ikke styreformen, som bestemmer politikken.«

Magtfulde S-borgmestre

Per Nikolaj Buch mener, at en ny styreform kan give god mening rent økonomisk.

»Men borgmestrene vil få mere magt og vil nemmere kunne styre forvaltningen af kommunernes penge,« siger han.

Ifølge regeringen vil den nye styreform samlet spare de fire kommuner for mindst 250 mio. kr. om året.

Da nyheden om en ny styreform kom frem onsdag, mødte det bl.a. kritik fra Lars Løkke Rasmussen (V):

'At samle magten hos en borgmester for +600.000 borgere bliver simpelthen for meget magtkoncentration. En opposition med fritidspolitikere bliver simpelthen for svag over for et stærkt borgmesterkontor,' skrev han på Facebook.

Også hos De Konservative er man kritisk:



»Man kan frygte, at det er et politisk forsøg på at svække oppositionen i de fire største byer,« siger finansordfører Rasmus Jarlov (K), der også undrer sig over, at socialdemokratiske højborge – på nær København – ikke skal betale mere til udligningen.

Under torsdagens pressemøde måtte regeringen også forsvare, at både magten og udligningssystemet tilgodeser S-højborgene i storbyerne.

»Vi udligner ikke ved at stikke en finger i vejret. Vi har fastsat ens kriterier for alle kommuner, så de største byer får ingen særbehandling,« sagde social- og indenrigsminister Astrid Krag.