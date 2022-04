Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, går nu ud og kommenterer på statsminister Mette Frederiksens vredesudbrud i Folketingssalen i tirsdags.

»Jeg synes, at det, man så var, en engageret statsminister, som lod et par regibemærkninger falde. Det er ikke så usædvanligt i en politisk debat,« siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen.

Umiddelbart efter spørgetimen i Folketinget i tirsdags rejste Mette Frederiksen sig op og begyndte at råbe og vrisse rundt om sig uden at henvende sig til nogen konkret.

»Det er vanvittigt,« råbte hun og fortsatte:

»Hvem tror du betaler for kræftbehandlingen i det her land? Og de anbragte børn,« råbte hun, mens hun ivrigt gestikulerede og desuden råbte flere andre ting.

Statsministeren var tilsyneladende blevet arrig, efter at Frie Grønnes Sikandar Siddique spurgte – som den tredje ved den spørgetime – til cementfabrikken Aalborg Portland, som får en klækkelig rabat i regeringens nye grønne skattereform, selvom Aalborg Portland er en af Danmarks største CO₂-udledere.

Det har vakt opsigt, da Mette Frederiksen også tidligere har sagt, at hun vil »hægte sig« på Aalborg Portland snarere end at se fabrikken lukke. Siddique og andre spurgte derfor ind til det, de mente lignede en politisk vennetjeneste.

Sikandar Siddique mente, at det så »skummelt« ud og sagde, at Aalborg Portland havde fået en »forureningsrabat«.

Spørgetime med statsminister Mette Frederiksen tirsdag. Mette Frederiksen blev tydeligt oprevet under debatten og vrissede højlydt efter spørgetimen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Spørgetime med statsminister Mette Frederiksen tirsdag. Mette Frederiksen blev tydeligt oprevet under debatten og vrissede højlydt efter spørgetimen. Foto: Martin Sylvest

Herefter gik Siddique videre og spurgte ind til, om Mette Frederiksen ville fordømme israelske sikkerhedsstyrker, efter 200 civile palæstinensere var blevet såret i sammenstød ved al-Aqsa-moskeen i Jerusalem. Men det svarede Mette Frederiksen ikke på.

I stedet rejste hun sig og stillede Sikandar Siddique retoriske spørgsmål, som »hvad er et meningsfyldt liv, hvis man ikke har et arbejde?«, og »hvem skal betale sygeplejerskernes løn?«

Siddique fik aldrig svar, og straks efter sluttede spørgetimen. Her fortsatte statsministeren med at råbe og vrisse.

»Hvis statsministeren har udtalt kritik af Sikandar Siddique, så synes jeg, det er ret forståeligt. Det er nemt at kritisere uden at forholde sig til løsningerne,« siger Christian Rabjerg Madsen.

Sikandar Siddique fra Frie grønne og Statsminister Mette Frederiksen debatterer i Folketingssalen. Siddique fik statsministeren op i det røde felt. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sikandar Siddique fra Frie grønne og Statsminister Mette Frederiksen debatterer i Folketingssalen. Siddique fik statsministeren op i det røde felt. Foto: Martin Sylvest

Politisk kommentator Søs Marie Serup så optrinet på video og mente, at det »ikke var kønt at se på«, og at det »ikke var en opførsel, der gik an på en almindelig arbejdsplads«. Hvad tænker du om det?

»Det synes jeg er alt for dramatisk. Jeg synes, det viser brændende engagement.«

Men hun svarer jo ikke på spørgsmålet om Israel. Bør hun ikke det?

»Jo, det bør man altid tilstræbe. Men her havde debatten drejet sig om Aalborg Portland, og det følte statsministeren, at der var behov for at svare på. Der er desværre ikke meget tid til svarene, så svaret på det andet spørgsmål faldt ud,« siger Christian Rabjerg Madsen.

Christian Rabjerg Madsen (S) Foto: Søren Bidstrup Vis mere Christian Rabjerg Madsen (S) Foto: Søren Bidstrup

Han påpeger, at Sikandar Siddique har stillet sit spørgsmål om Israel på skrift og naturligvis kan forvente svar på det.

Mette Frederiksen har ry for at have en hård tone og er ofte blevet beskyldt for at være skinger. Men Christian Rabjerg Madsen afviser, at udbruddet tirsdag er et eksempel på det.

»Nej. Og jeg mener ikke, at statsministeren har en hård tone. Jeg kender hende jo ganske godt. Jeg mener, hun har engagement og vilje til at forandre Danmark,« siger han.