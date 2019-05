Fik en lobbyist fri adgang til mikrofonen på direkte tv, da statsministerkandidaterne Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen mødtes ansigt til ansigt på TV 2?

Den mistanke luftede formanden for den socialdemokratiske ungdomsorganisation, DSU, Frederik Vad Nielsen, på Twitter. Det er også del af Socialdemokratiets EU-ordfører Peter Hummelgaard.

‘Hov! Den såkaldte ‘almindelige borger,’ der stillede spørgsmål om privat- og friskoler, hun er vist kommunikationschef i Friskoleforeningen. En lobbyist, der fik fri adgang til mikrofonen i ‘forsamlingshuset’ hos TV2. Måske endda koordineret med Venstre,' skriver Frederik Vad på Twitter.

Der er dog intet om snakken, lyder det fra hovedpersonen selv, kommunikationschef hos Dansk Friskoleforening, Maren Skotte.

Hov! Den såkaldte "almindelige borger" der stillede spørgsmål om privat- og friskoler, hun er vist kommunikationschef i Friskoleforeningen. En lobbyist der fik fri adgang til mikrofonen i "forsamlingshuset" hos @tv2danmark. Måske enddag koordineret med @venstredk? #dkpol — Frederik Vad Nielsen (@Frede_Vad) May 19, 2019

Hun fortæller til B.T., at der var tale om en ren forglemmelse. Så snart mikrofonen fra medvært Gertrud Højlund nåede kommunikationschefen, glemte hun slet og ret at præsentere sig, idet hun koncentrerede sig om sit spørgsmål, forklarer hun.

»Gertrud Højlund havde bedt mig om at sige, at jeg arbejder for friskolerne. Det skulle have været sagt, men det var hverken min eller TV 2’s hensigt, at det ikke blev tilfældet,« siger hun.

»Der havde været en helt åben dialog om, at det var det spørgsmål, jeg havde på hjerte, og det står helt for egen regning, at jeg ikke fik det (titel og arbejdsgiver, red.) sagt. Der er ikke nogen, der har plantet det spørgsmål,« siger Maren Skotte.

Det ærgrer redaktionschef ved TV 2 Nyhederne, Svend Rasmussen, der havde ansvaret for aftenens 'Topmøde i Højlunds Forsamlinghus'.

»Det er irriterende, og det var en fejl, at det ikke fremgår, hvor hun er fra,« siger han og fortsætter:

»Vi skulle have fortalt, hvem hun var. Vi havde gjort meget for at holde interesserorganisationer ude, og det lykkedes os sådan set. Men det er meget svært at sikre sig, hvis folk ikke selv fortæller, at de har særinteresseer,« siger han.

Ifølge Svend Rasmussen kunne man lige så godt have spurgt en anden blandt publikum.

»Der var andre, der rakte fingeren op til det emne,« siger han.