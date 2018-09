Hun stod bag den udskældte folkeskolereform. Nu stopper Christine Antorini i politik på grund af nyt job.

København. Tidligere vært på DR2's Deadline, minister bag den udskældte folkeskolereform og nu ekspolitiker.

Med under et år til folketingsvalget mister Socialdemokratiet en stor profil, da tidligere undervisningsminister Christine Antorini stopper i politik.

Hun skal i stedet være direktør for Life, der er et videnskabeligt læringscenter under Novo Nordisk. Det oplyser Socialdemokratiet i en pressemeddelelse.

Som undervisningsminister stod hun blandt andet bag den udskældte folkeskolereform. Den vil fylde meget i Antorinis politiske eftermæle.

Det er svært at forlade politik, lyder det fra Antorini.

- Jeg har været super glad for min tid som både undervisningsminister og formand for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg for Socialdemokratiet, siger Antorini i pressemeddelelsen.

- Det har været en fornøjelse at være med til at præge uddannelsespolitikken helt ind i det politiske maskinrum som en del af Mette Frederiksens ledelse, siger hun.

Christine Antorini var børne- og undervisningsminister fra 2011 til 2013 og undervisningsminister fra 2013 til 2015.

Siden 2015 har hun blandt andet været gruppesekretær for Socialdemokratiets folketingsgruppe. Dermed har hun haft en fremtrædende rolle i partiet.

Hun har siddet i Folketinget i flere perioder. Første gang var i 1998 til 1999. Dengang var hun medlem af SF. Da hun blev valgt ind i Folketinget igen i 2005, var det som socialdemokrat.

S-formand Mette Frederiksen kalder det et stort tab for partiet.

- Jeg vil gerne ønske Christine Antorini et kæmpe stort tillykke med det nye job som direktør for Life.

- Det er selvfølgelig et stort tab for os i Socialdemokratiet, der ikke bare mister en knalddygtig politiker, men også en god og værdsat kollega.

- Tak til Christine for hendes store arbejdsindsats som en del af den socialdemokratiske ledelse, som minister og som politiker, siger Mette Frederiksen.

I Antorinis sidste tid på Christiansborg har hun i skikkelse af gruppesekretær fungeret som oprydder.

Da partifællen Mette Gjerskov blev afsat som udviklingsordfører, fordi hun ikke repræsenterede partiets holdninger til eksempelvis burkaforbuddet, var det ikke Mette Frederiksen eller gruppeformand Henrik Sass Larsen, der skulle fortælle pressen om årsagen til fyringen.

Det var Antorini.

Antorini havde ingen ordførerskaber i Socialdemokratiet til sidst, men var foruden en del af S-ledelsen også formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget.

/ritzau/