Den socialdemokratiske retsordfører Trine Bramsen er blevet mor.

Det fortæller den 37-årige politiker på Facebook.

'Med det smukke forårsvejr i søndags kom også lille Ingrid til verden. Hun er en kæmpe lykke,' skriver Trine Bramsen i opslaget, der får flere lykønksninger med på vejen af de politiske kolleger.

Trine Bramsen, der har været medlem af Folketinget siden 2011, har haft orlov siden 28. marts grundet graviditeten. Datteren Ingrid er hendes første barn.

Indtil hun vender tilbage, vikarierer tidligere landdistriktsminister Carsten Hansen for hende. Han havde ellers forladt politik ret definitivt til fordel for en karriere som lobbyist.

»Trine Bramsen orienterede mig for et stykke tid siden om, at hun skulle ud i en periode, og jeg har så gået og spekuleret.«

»Og jeg har besluttet mig for at sige ja til at tage en tur på Christiansborg i den periode, hun er væk,« sagde Carsten Hansen i marts til TV 2.

BT har forsøgt at få en kommentar fra Trine Bramsen, men det har ikke været muligt.