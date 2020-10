For knap 20 år siden havde Jesper Petersen sex med en skoleelev, hvilket han nu undskylder for.

Politisk ordfører Jesper Petersen (S) undskylder onsdag for et seksuelt forhold til en skoleelev, som han for knap 20 år siden havde været lærervikar for.

- Sagen er, at jeg tilbage i efteråret 2001, da jeg lige var fyldt 20 år, havde et engangsforhold med en pige på 15 år. Vi havde samleje, der var samtykke fra begge parter, og det var efter gensidig interesse, at vi var sammen.

- Pigen kendte jeg fra en af de skoler, som jeg havde været lærervikar på i mit sabbatår efter gymnasiet, skriver Jesper Petersen på Facebook.

Han skriver sit opslag, fordi han mener at vide, at Ekstra Bladet er på vej med en historie om sagen.

Det afviser ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen dog på flere medier. Der er nogle detaljer, som avisen ikke kan genkende efter at have undersøgt, men ikke bragt historien.

- Der kommer ikke en historie i Ekstra Bladet om, hvad du foretog dig som ung lærervikar i Sønderborg.

- Selv om detaljerne ikke helt er, som du beskriver, så er det 20 år siden, og derfor en sag som er alt for gammel til at blive læst ind i den nuværende krænkelsesdebat, skriver Poul Madsen på Facebook.

Efter Jesper Petersens opslag har avisen dog skrevet om selve opslaget og afvisningen, men ikke yderligere.

På tidspunktet for episoden med den daværende folkeskoleelev var Jesper Petersen folketingskandidat for SF. Han er siden skiftet til Socialdemokratiet.

Han har tilbudt at tage med til fælles samtaler hos en psykolog. Han uddyber, at de ikke var fulde, da det skete.

- Vi var sammen en aften, efter jeg var stoppet som vikar på skolen. Jeg er nu 19 år senere blevet gjort bekendt med, at hun efterfølgende har været påvirket negativt af det på forskellig vis.

- Jeg er ked af, at jeg har såret hende, og af at hun har haft det dårligt med episoden. Det vil jeg gerne undskylde for. Jeg har på ingen måde ønsket at gå over grænser, skriver han.

Jesper Petersen afslutter sit opslag med at skrive, at han vil overgive historien til det eksterne advokatfirma, som Socialdemokratiet har hyret til at granske sager i partiet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde tidligere på ugen, at hun forventede flere historier ville være på vej i partiet.

Det sagde hun, efter at Frank Jensen (S) trak sig som overborgmester efter at have undskyldt til de kvinder, han har krænket gennem 30 år i politik.

/ritzau/