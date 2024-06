Kandidat til EP-valget Niels Fuglsang (S) præciserer nu en udtalelse, som torsdag har ført til bred kritik.

Modsat hvad han er blevet citeret for i DR, mener Fuglsang således alligevel ikke, at danske boligejere selv skal betale for at gøre deres hjem mere klimavenligt.

»Jeg kan se, der er kommet en del debat, efter jeg har udtalt mig til DR om energirenoveringer,« skriver Fuglsang på X.

»Tillad mig derfor at præcisere: Jeg mener ikke, vi skal efterlade en regning til boligejerne. Jeg er helt enig med Christel Schaldemose i, at den grønne omstilling skal være socialt retfærdig. Det fik jeg ikke understreget tydeligt nok i mit interview med DR.«

Jeg kan se der er kommet en del debat efter jeg har udtalt mig til DR om energirenoveringer.



Tillad mig derfor at præcisere: jeg mener ikke vi skal efterlade en regning til boligejerne. Jeg er helt enig med Christel Schaldemose i at den grønne omstilling skal være socialt… — Niels Fuglsang (@NielsFuglsang) June 6, 2024

Til DR sagde Fuglsang torsdag morgen, at han ønskede, at danske boligejere inden 2035 skal sørge for, at deres bolig har mindst energimærke E.

Adspurgt af DR, om boligejerne i så fald 'skal til lommerne på den korte bane', svarede han:

»På den korte bane er der nogle investeringer, der skal laves. Det er klart nok.«

Han understregede dog over for mediet, at staten og EU skulle bidrage med støttemidler til at hjælpe de 'mest sårbare'.

Forslaget fik blandt andet kritik fra Dansk Folkepartis spidskandidat til EP-valget, Anders Vistisen. Over for DR kalder han det 'et frygteligt forslag', som kan gøre hundredtusindvis af husejere teknisk insolvente.

En ekspert siger til mediet, at Fuglsangs krav om at gøre boligerne mere klimavenlige inden 2035 »måske ikke« er så hensigtsmæssigt.

Fuglsang fastholder, at boligerne skal gøres mere klimavenlige, men understreger nu, at det skal foregå mere socialt ansvarligt.

»Vi har en bunden opgave i at få hævet vores energieffektivitet. Men det skal foregå på en socialt ansvarlig måde.«